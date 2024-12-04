6 декабря стартует всекыргызский марш-бросок "Битва за Москву"

Ысык-Атинский айыл окмоту, Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа- Биздин Жениш", Министерство обороны и Генеральный штаб Вооруженных Сил Кыргызской Республики в селе Уч-Эмчек Ысык-Атинского района 6 декабря 2024 года проводят марш-бросок "Битва за Москву". По замыслу организаторов, мероприятие начнется на родине поэта военного времени Кубанычбека Маликова, написавшего знаменитое стихотворение "Мы москвичи".

Марш-бросок проводится в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, и в память о подвиге защитников Москвы, а также в память о поэтах-писателях военного времени. В этот же день будет открыт класс имени Кубанычбека Маликова в школе села Уч-Эмчек.

Приглашаются потомки фронтовиков, военно- патриотические, исторические клубы, школы имени героев, школы-побратимы Памяти, ветеранские организации, спорт-клубы, семьи и все желающие, вне зависимости от возраста. Дистанция для военных- 5 км, для гражданских - по состоянию здоровья.

Как пояснили организаторы, в этот день более 2-х тысяч военнослужащих выйдут на марш-бросок в воинских частях. Задача: пройти дистанцию плечом к плечу, показать слаженность, сработанность коллектива, команды и товарищество.

Для участия в мероприятии в селе Уч-Эмчек Минобороны КР предоставляет 2 автобуса. Прибыть к КПП Минобороны по адресу: г. Бишкек, улица Логвиненко-Киевская. Программа мероприятия: в селе Уч-Эмчек митинг, открытие класса в школе имени Кубанычбека Маликова, открытие школьного спорт-зала, марш-бросок, вручение сертификатов командам и участникам, обед - солдатская каша, спектакль по произведению Кубанычбека Маликова.

"Мы будем рады спонсорам и партнерам. В айыл окмоту 9 сел, 5 школ, и нет ни одного кабинета допризывной подготовки, а это очень неправильно. Молодые люди должны готовиться к армии, уметь защищать родину. Потому мы обращаемся ко всем кто готов нам помочь и оснастить современный кабинет. Марш-бросок "Битва за Москву" - это наш урок мужества для призывников и школьников. Мы таким образом хотим показать уважение к военнослужащим нынешнего поколения, и к тем, кто защищал страну от фашизма. И хорошо, что военные, школы-побратимы Памяти, спортсмены, ветераны будут вместе стартовать, вместе пройдут дистанцию, это важное единение", - говорит глава айыл окмоту Акылбек Дононбаев.

Все желающие могут принять участие в марш-броске "Битва за Москву" в своей школе либо своем населенном пункте. Для этого необходимо прислать заявку, сделать фото и видео мероприятия на свой телефон, и выслать организаторам. В ответ будут высланы свидетельства об участии в марш-броске "Битва за Москву" общего образца.

Контактный номер для регистрации: 0503-633602 Алина, 0555923603.