Назначен новый директор Национального центра онкологии и гематологии

Сегодня, 3 декабря министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев представил коллективу Национального центра онкологии и гематологии нового директора центра - Букуева Нурбека Медетбековича. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе мероприятия министр подчеркнул важность дальнейшего развития центра как одного из ключевых медицинских учреждений страны, специализирующегося на лечении онкологических и гематологических заболеваний.

Алымкадыр Бейшеналиев выразил уверенность, что под руководством Нурбека Медетбековича центр будет укреплять свои позиции, внедрять передовые методики лечения и обеспечивать высокий уровень медицинской помощи пациентам.