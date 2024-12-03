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"Алтынкен" объявляет конкурс на оказание услуг

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ОсОО "Алтынкен" объявляет конкурс на оказание услуг:

Таблица 4x4
Наименование Требования Срок приема документов
1 Перевозка золотосодержащего концентрата по железной дороге По маршруту: ж/д станция Быстровка (Кыргызская Республика) – Оскемен 1 (Республика Казахстан) 60-75 вагонов/месяц, годовой объем 35000 СМТ 13.12.2024г.
2 Аренда склада г. Кемин Площадь не менее 1000 кв.м., наличие ж/д тупика, складского и офисного помещения. Бокс для спецтехники. 13.12.2024г.
3 Аренда автокрана г. Кемин Грузоподъемность: не менее 16 тонн. Состояние: исправный, полностью укомплектованный. 13.12.2024г.

Заявку на сотрудничество и необходимые документы (свидетельство о регистрации компании (патент), устав, разрешения, сертификаты и справка из УГНС и т.д.) до окончания срока подачи предоставить в ОсОО "Алтынкен".

С вопросами с 8.00 до 17.00 звонить в УС ОсОО "Алтынкен".Вышеуказанные документы отправить на e-mail:atkbjyx@gmail.com до 16 декабря 2024г.

Контактные телефоны: (+996708) 001 007 (Калыс)


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URL: https://www.vb.kg/441226
Теги:
тендер, PR
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