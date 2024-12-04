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В Бишкеке устанавливают главную елку страны высотой 32 метра

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В городе Бишкек полным ходом идут работы по оформлению центральной площади Ала-Тоо и главной елки страны. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По ее данным, специалисты муниципального предприятия "Бишкексвет" устанавливают гирлянды, и вскоре начнут развешивать праздничные игрушки.

Ранее каркас елки установлен сотрудниками МП "Тазалык". Высота главного дерева – 32 метра, диаметр – 13 метров.

Отметим, что с учетом предложений и пожеланий горожан, концепция оформления центральной площади Ала-Тоо учитывает организацию большей прогулочной зоны, предназначенной для комфортного времяпрепровождения.

В рамках реконструкции площади и разработанной концепции будет создан полноценный новогодний городок. Жителей и гостей города ждут мастер-классы, флешмобы, концерты и другие мероприятия на протяжении всего периода функционирования елки.

На оформление площади выделено порядка 1,5 миллиона сомов.


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URL: https://www.vb.kg/441228
Теги:
Новый год, Бишкек, Кыргызстан, площадь Ала-Тоо
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