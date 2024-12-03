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Инцидент в детском садике Сузака: прокуратура возбудило уголовное дело

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Прокуратура Джалал-Абадской области возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с воспитанниками детского сада №1 "Кенжетай" в Сузаке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации прокуратуры, сотрудники детского сада не исполняли должным образом свои обязанности по воспитанию детей, проявляя жестокость. Несмотря на неоднократные обращения родителей к директору, меры не были приняты. Также проверка установила, что сотрудники сада систематически собирали деньги с родителей и персонала, нарушая указ Президента Кыргызской Республики от 26 мая 2023 года.

В связи с выявленными нарушениями возбуждено уголовное дело по статьям 187 (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка), 337 (злоупотребление должностным положением) и 348 (халатность) УК Кыргызской Республики. Для проведения дальнейших следственных действий материалы направлены в УВД Джалал-Абадской области.

Напомним, что в соцсетях появилось видео, на котором сотрудница детсада жестоко обращается с детьми.

Отметим, что на своей странице в соцсети министр образования и науки Кыргызстана Догдуркуль Кендирбаева прокомментировала данный инцидент, публично извинялась перед родителями и заявила, что воспитатель, виновный в жестоком обращении, будет наказан по закону. Директор детского сада также будет уволена за невыполнение своих обязанностей.


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URL: https://www.vb.kg/441229
Теги:
дети, детский сад, Джалал-Абадская область, прокуратура
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