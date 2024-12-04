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Чуйский лесхоз подготовил корм и места обитания для диких животных

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В ноябре 2024 года на землях государственного лесного фонда Чуйское лесоохотничье хозяйство провело биотехнические мероприятия для помощи диким животным в осенний период. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках работы специалисты заготовили 2 тонны травы, развесили 200 веников и изготовили 10 кормушек, из которых 5 предназначены для птиц. Также закуплено 300 кг зерновых кормов и 400 кг зерна для пернатых.

Кроме того, сотрудники лесхоза расчистили 10 родников, чтобы обеспечить доступ животных к чистой воде.

Эти меры помогут диким животным легче пережить осенний период и подготовиться к зиме.


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URL: https://www.vb.kg/441230
Теги:
Чуйская область, животные
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