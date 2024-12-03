Мобильный оператор О! запустил супервыгодные тарифы в роуминге в ОАЭ

Регулярное авиасообщение между Дубаем и Бишкеком сделало этот маршрут любимым среди путешественников из Кыргызстана.

Сегодня, 2 декабря 2024 года, в Объединённых Арабских Эмиратах для удобства отдыхающих запустился супервыгодный роуминг-тариф "1 мегабайт – 1 сом" и интернет-пакеты в роуминге от Мобильного оператора О! в сети Etisalat.

Ушли в прошлое ритуалы с булавкой, чтобы вытащить старую SIM-карту и вставить новую. Больше не нужно бегать по аэропорту, менять деньги, чтобы купить у местного оператора симку.

Чем удобен тариф "1 мегабайт – 1 сом" в роуминге?

Помимо того, что это один из самых выгодных тарифов, он удобен тем, что открывает неограниченный доступ к интернету в роуминге.

Какие преимущества у интернет-пакетов в роуминге?

С интернет-пакетами можно экономить ещё 10% от основного тарифа. Так, 1 мегабайт интернета обойдётся вам всего в 0,9 сома.

За что ещё нравятся интернет-пакеты? За возможность чётко спланировать свой бюджет. К примеру, вы решили, что вам хватит пакета за 450 сомов. Подключаете его и точно знаете, что ваш баланс не уйдёт в минус. Если чувствуете, что вам не хватает пакета, просто продлеваете его или берёте пакет большего объёма в приложении "Мой О!".

Как подключиться?

Активируйте сервис перед поездкой. Подключение бесплатное, оплата только по факту использования интернет-трафика. Услуга не предполагает никакой абонентской платы, не нужно посещать офис оператора, достаточно набрать бесплатную команду *997# или подключить услугу в приложении "Мой О!".

Пользуйтесь выгодным роумингом О!, чтобы быть на связи с родными и деловыми партнёрами на своём номере.

Для удобства путешественников 24/7 доступна онлайн-поддержка О! по номеру WhatsApp 996 705 700 700: https://wa.me/996705700700

Подробную информацию можно найти в разделе "Интернет-роуминг".

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