Иссык-кульскую и Нарынскую область переведут на органическое земледелие

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР в пилотном режиме инициирует переход Иссык-Кульской и Нарынской областей к органическому земледелию. Эта инициатива направлена на обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства, сохранение природных ресурсов и повышение благополучия населения.

Переход на органическое производство призван минимизировать воздействие сельского хозяйства на окружающую среду, обеспечить более высокое качество продукции и укрепить экспортный потенциал республики. В рамках этой работы предполагается вовлечение фермеров, общественных организаций и местных жителей в совместные обсуждения для создания модели устойчивого сельского хозяйства, адаптированной к особенностям регионов.

Органическое земледелие также играет ключевую роль в адаптации к изменению климата. Использование экологически чистых методов позволяет снижать деградацию земель, улучшать водоудерживающие способности почв и сохранять углерод в почве, что способствует снижению выбросов парниковых газов. Такой подход повышает устойчивость сельского хозяйства к засухам, ливням и другим климатическим вызовам.

Эта инициатива становится важным шагом к созданию сельскохозяйственного сектора, способного адаптироваться к изменениям климата, обеспечивать долгосрочную продовольственную безопасность и поддерживать развитие регионов на основе экологической и экономической устойчивости.