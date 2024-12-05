Погода
$ 86.80 - 87.17
€ 90.77 - 91.65

Иссык-кульскую и Нарынскую область переведут на органическое земледелие

294  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР в пилотном режиме инициирует переход Иссык-Кульской и Нарынской областей к органическому земледелию. Эта инициатива направлена на обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства, сохранение природных ресурсов и повышение благополучия населения.

Переход на органическое производство призван минимизировать воздействие сельского хозяйства на окружающую среду, обеспечить более высокое качество продукции и укрепить экспортный потенциал республики. В рамках этой работы предполагается вовлечение фермеров, общественных организаций и местных жителей в совместные обсуждения для создания модели устойчивого сельского хозяйства, адаптированной к особенностям регионов.

Органическое земледелие также играет ключевую роль в адаптации к изменению климата. Использование экологически чистых методов позволяет снижать деградацию земель, улучшать водоудерживающие способности почв и сохранять углерод в почве, что способствует снижению выбросов парниковых газов. Такой подход повышает устойчивость сельского хозяйства к засухам, ливням и другим климатическим вызовам.

Эта инициатива становится важным шагом к созданию сельскохозяйственного сектора, способного адаптироваться к изменениям климата, обеспечивать долгосрочную продовольственную безопасность и поддерживать развитие регионов на основе экологической и экономической устойчивости.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441234
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  