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В Реестр импортеров КНР добавлены три животноводческие компании из КР

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- Светлана Лаптева
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В целях увеличения экспорта животноводческой продукции Ветеринарная службой при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики на постоянной основе ведется работа по расширению списка кыргызских экспортеров, имеющих право поставок своей продукции на территорию третьих стран и стран ЕАЭС.

Учитывая результаты работы за 11 месяцев 2024 года проводимой со стороны Ветеринарной службы, был сделан очередной шаг в открытии новых рынков.

По КНР- Главным таможенным управлением КНР в Реестр импортеров добавлены три кыргызских предприятия, получивших право поставок животноводческой продукции в Китай.

• ОсОО "Акылман"

• ОсОО "Алтын Куш"

• ОсОО "Датка Экспорт Кейджи"

На сегодняшний день для экспорта в Китай аттестованы 29 кыргызских компаний, производящих и перерабатывающих животноводческую продукцию, включая 13 предприятий по производству молочных продуктов, 11 предприятий пчеловодческой продукции; 4 компании по непищевыми животноводческими продуктами, 1 предприятие по аквакультуре.

По РФ – Возобновлена сертификация 6 молочных предприятии (ОсОО "Умут и Ко", ОАО "Арашан", ОАО "Ак-Сут", ОсОО "Эмилия", ОсОО "Талас Даамы", ЗАО "Талас-Сут") и 5 рыбных предприятий (ОсОО "Акылман", ОсОО "Агро Аква Сервис", КФХ "Равшан Эко", ОсОО "Тянь-Шань-Форель", ОсОО "Эфтар Агро Комплекс"). На сегодняшний день в РФ могут экспортировать 10 молочных предприятий и 10 рыбных предприятий.

По РУ – Комитетом ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан в Реестр импортеров добавлены 8 кыргызских предприятия, получивших право поставок животноводческой продукции в Узбекистан. Они:

• ОсОО "Акылман"

• ОсОО "Белая Река"

• ОсОО "Ак Булак плюс"

• ОсОО "Жайыл Милк"

• ОсОО "Эфтар Агро Комплекс"

• ОсОО "Адин Логистик"

• ОсОО "Салих ЛТД"

• ОсОО "Фуд Лайн Групп"

На сегодняшний день для экспорта в Узбекистан аттестованы 47 кыргызских компаний, производящих и перерабатывающих животноводческую продукцию, включая 18 предприятий по производству молочных продуктов, 10 предприятий пчеловодческой продукции; 10 предприятий по производству мяса, 10 рыбных предприятий.


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URL: https://www.vb.kg/441238
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