В Реестр импортеров КНР добавлены три животноводческие компании из КР

В целях увеличения экспорта животноводческой продукции Ветеринарная службой при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики на постоянной основе ведется работа по расширению списка кыргызских экспортеров, имеющих право поставок своей продукции на территорию третьих стран и стран ЕАЭС.
Учитывая результаты работы за 11 месяцев 2024 года проводимой со стороны Ветеринарной службы, был сделан очередной шаг в открытии новых рынков.
По КНР- Главным таможенным управлением КНР в Реестр импортеров добавлены три кыргызских предприятия, получивших право поставок животноводческой продукции в Китай.
• ОсОО "Акылман"
• ОсОО "Алтын Куш"
• ОсОО "Датка Экспорт Кейджи"
На сегодняшний день для экспорта в Китай аттестованы 29 кыргызских компаний, производящих и перерабатывающих животноводческую продукцию, включая 13 предприятий по производству молочных продуктов, 11 предприятий пчеловодческой продукции; 4 компании по непищевыми животноводческими продуктами, 1 предприятие по аквакультуре.
По РФ – Возобновлена сертификация 6 молочных предприятии (ОсОО "Умут и Ко", ОАО "Арашан", ОАО "Ак-Сут", ОсОО "Эмилия", ОсОО "Талас Даамы", ЗАО "Талас-Сут") и 5 рыбных предприятий (ОсОО "Акылман", ОсОО "Агро Аква Сервис", КФХ "Равшан Эко", ОсОО "Тянь-Шань-Форель", ОсОО "Эфтар Агро Комплекс"). На сегодняшний день в РФ могут экспортировать 10 молочных предприятий и 10 рыбных предприятий.
По РУ – Комитетом ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан в Реестр импортеров добавлены 8 кыргызских предприятия, получивших право поставок животноводческой продукции в Узбекистан. Они:
• ОсОО "Акылман"
• ОсОО "Белая Река"
• ОсОО "Ак Булак плюс"
• ОсОО "Жайыл Милк"
• ОсОО "Эфтар Агро Комплекс"
• ОсОО "Адин Логистик"
• ОсОО "Салих ЛТД"
• ОсОО "Фуд Лайн Групп"
На сегодняшний день для экспорта в Узбекистан аттестованы 47 кыргызских компаний, производящих и перерабатывающих животноводческую продукцию, включая 18 предприятий по производству молочных продуктов, 10 предприятий пчеловодческой продукции; 10 предприятий по производству мяса, 10 рыбных предприятий.