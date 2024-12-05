Сокеев провел встречу с руководителями госкорпораций провинции Шаньдун

Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – директор службы водных ресурсов Алмазбек Сокеев встретился с делегацией из Китая, возглавляемой вице-мэром крупного города с 9-миллионным населением и руководителями государственных корпораций провинции Шаньдунь, сообщает пресс-служба ведомства.

На встрече были обсуждены ключевые направления развития сельского хозяйства и ирригации, включая современные технологии и методы, которые могли бы быть применены в Кыргызстане для повышения производительности и устойчивости аграрного сектора. Также были рассмотрены вопросы водоснабжения и водоотведения, с акцентом на необходимость модернизации существующих систем и внедрения эффективных практик управления водными ресурсами.

Дополнительно стороны обсудили возможности дальнейшего взаимодействия и сотрудничества, включая обмен знаниями, инвестиционные проекты и совместные программы, направленные на улучшение условий жизни населения и развитие аграрной экономики.

Важным аспектом беседы стало обсуждение перспективного сотрудничества в области питьевого водоснабжения и водоотведения.

Данная встреча подчеркивает стремление обеих сторон к укреплению связей и реализации совместных проектов, которые могут принести выгоду как для Кыргызстана, так и для провинции Шаньдунь, способствуя развитию экономики и улучшению экологии в регионе.