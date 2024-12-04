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Медер Машиев подписал соглашение с Корейским институтом геологии и ресурсов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В рамках официального визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Республику Корея министр природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Медер Машиев подписал Меморандум о взаимопонимании с Корейским институтом геологических наук и минеральных ресурсов (KIGAM).

Меморандум станет основой для взаимовыгодного сотрудничества в сфере полезных ископаемых и металлургии.

Документ предусматривает:

- обмен научной и технической информацией о передовых технологиях;

- совместные проекты по повышению эффективности горнодобывающей отрасли и металлургических процессов с использованием инновационных решений;

- развитие других направлений, представляющих интерес для обеих сторон.

Подписание данного соглашения открывает новые возможности для укрепления партнерства между Кыргызской Республикой и Республикой Корея.


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URL: https://www.vb.kg/441246
Теги:
Южная Корея, сотрудничество, Кыргызстан, Минприродресурсов
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