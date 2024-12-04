Медер Машиев подписал соглашение с Корейским институтом геологии и ресурсов

В рамках официального визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Республику Корея министр природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Медер Машиев подписал Меморандум о взаимопонимании с Корейским институтом геологических наук и минеральных ресурсов (KIGAM).

Меморандум станет основой для взаимовыгодного сотрудничества в сфере полезных ископаемых и металлургии.

Документ предусматривает:

- обмен научной и технической информацией о передовых технологиях;

- совместные проекты по повышению эффективности горнодобывающей отрасли и металлургических процессов с использованием инновационных решений;

- развитие других направлений, представляющих интерес для обеих сторон.

Подписание данного соглашения открывает новые возможности для укрепления партнерства между Кыргызской Республикой и Республикой Корея.