Погода
$ 86.76 - 87.19
€ 91.10 - 92.10

Судебно-экспертная служба провела встречи со студентами

211  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Специалисты Судебно-экспертной службы (СЭС) при Министерстве юстиции КР провели серию встреч со студентами вузов в городах Бишкек и Ош. Мероприятия стали частью программы по продвижению профессии судебного эксперта и привлечению молодых специалистов в эту важную и перспективную сферу.

В рамках встреч студенты получили возможность узнать о работе Судебно-экспертной службы и ее ключевых направлениях. Лекторы рассказали о видах проводимых экспертиз, продемонстрировали их значение для правовой системы и поделились статистикой по объемам и характеру выполненных исследований. Благодаря этим встречам студенты смогли сформировать общее представление о масштабах и значимости деятельности Службы.

Особое внимание уделялось к практическому обучению. Так, студентам было предложено пройти стажировку в СЭС. Большинство университетов выразили заинтересованность в организации производственной практики.

Судебно-экспертная служба планирует регулярно проводить такие встречи, презентации и иные мероприятия для привлечения молодых специалистов и укрепления связи с образовательными учреждениями.

Для справки: Судебно-экспертная служба (СЭС) при Министерстве юстиции КР выполняет широкий спектр задач, связанных с проведением судебных экспертиз и научно-методическим обеспечением этой деятельности. СЭС проводит 45 видов различных экспертиз, таких как почерковедения, автотехническая, экономическая, баллистическая, строительная и др.

Судебно-экспертная служба является ключевым звеном в системе правосудия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441248
Теги:
Ош, студенты, Бишкек, судмедэкспертиза
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  