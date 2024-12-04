Судебно-экспертная служба провела встречи со студентами

Специалисты Судебно-экспертной службы (СЭС) при Министерстве юстиции КР провели серию встреч со студентами вузов в городах Бишкек и Ош. Мероприятия стали частью программы по продвижению профессии судебного эксперта и привлечению молодых специалистов в эту важную и перспективную сферу.

В рамках встреч студенты получили возможность узнать о работе Судебно-экспертной службы и ее ключевых направлениях. Лекторы рассказали о видах проводимых экспертиз, продемонстрировали их значение для правовой системы и поделились статистикой по объемам и характеру выполненных исследований. Благодаря этим встречам студенты смогли сформировать общее представление о масштабах и значимости деятельности Службы.

Особое внимание уделялось к практическому обучению. Так, студентам было предложено пройти стажировку в СЭС. Большинство университетов выразили заинтересованность в организации производственной практики.

Судебно-экспертная служба планирует регулярно проводить такие встречи, презентации и иные мероприятия для привлечения молодых специалистов и укрепления связи с образовательными учреждениями.

Для справки: Судебно-экспертная служба (СЭС) при Министерстве юстиции КР выполняет широкий спектр задач, связанных с проведением судебных экспертиз и научно-методическим обеспечением этой деятельности. СЭС проводит 45 видов различных экспертиз, таких как почерковедения, автотехническая, экономическая, баллистическая, строительная и др.

Судебно-экспертная служба является ключевым звеном в системе правосудия.