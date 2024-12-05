Молдосейит Мамбетакунов: Искусство должно вдохновлять жить

В Бишкеке 3 декабря торжественно открылся XVIII Международный фестиваль документальных фильмов по правам человека "Бир Дуйно – Кыргызстан – 2024". Фестиваль, проходящий под лозунгом "Молодежь за искусство и права человека: Устойчивость, Достоинство, Безопасность!", продлится до 7 декабря.

На церемонии открытия выступил Народный артист Кыргызской Республики Молдосейит Мамбетакунов, который является членом жюри фестиваля. В беседе с корреспондентом издания vb.kg он поделился воспоминаниями о работе над одним из победивших фильмов прошлых лет. По его словам, идея этого фильма принадлежала ему, а воплотил её в жизнь его ученик Мамад Алиев, сняв значимую картину во время учёбы в институте искусств.

"Фильм, монтаж которого выполнила Ракия Шершенова, привлёк внимание экс-президента Алмазбека Атамбаева, который поддержал инициативу создателей, выделив средства на развитие инфраструктуры села, где проходили съёмки. Именно такие проекты дают толчок развитию не только искусства, но и условий жизни людей.

Он также рассказал о работе своих студентов, которые в этом году представляют на фестивале фильмы, раскрывающие глубокие социальные и личностные темы.

"Один из фильмов повествует о молодом человеке, лишённом зрения, но обладающем невероятной силой духа и стремлением жить. Именно такие истории вдохновляют, заставляют задуматься и показывают истинную ценность жизни, напоминая, что главное - это внутренний свет и желание созидать", - добавил Мамбетакунов.

Фестиваль продолжится показами фильмов и тематическими мероприятиями до 7 декабря, объединяя творчество и важнейшие правозащитные темы.