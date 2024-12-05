Погода
$ 86.80 - 87.17
€ 90.77 - 91.65

Молдосейит Мамбетакунов: Искусство должно вдохновлять жить

160  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке 3 декабря торжественно открылся XVIII Международный фестиваль документальных фильмов по правам человека "Бир Дуйно – Кыргызстан – 2024". Фестиваль, проходящий под лозунгом "Молодежь за искусство и права человека: Устойчивость, Достоинство, Безопасность!", продлится до 7 декабря.

На церемонии открытия выступил Народный артист Кыргызской Республики Молдосейит Мамбетакунов, который является членом жюри фестиваля. В беседе с корреспондентом издания vb.kg он поделился воспоминаниями о работе над одним из победивших фильмов прошлых лет. По его словам, идея этого фильма принадлежала ему, а воплотил её в жизнь его ученик Мамад Алиев, сняв значимую картину во время учёбы в институте искусств.

"Фильм, монтаж которого выполнила Ракия Шершенова, привлёк внимание экс-президента Алмазбека Атамбаева, который поддержал инициативу создателей, выделив средства на развитие инфраструктуры села, где проходили съёмки. Именно такие проекты дают толчок развитию не только искусства, но и условий жизни людей.

Он также рассказал о работе своих студентов, которые в этом году представляют на фестивале фильмы, раскрывающие глубокие социальные и личностные темы.

"Один из фильмов повествует о молодом человеке, лишённом зрения, но обладающем невероятной силой духа и стремлением жить. Именно такие истории вдохновляют, заставляют задуматься и показывают истинную ценность жизни, напоминая, что главное - это внутренний свет и желание созидать", - добавил Мамбетакунов.

Фестиваль продолжится показами фильмов и тематическими мероприятиями до 7 декабря, объединяя творчество и важнейшие правозащитные темы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441249
Теги:
кино, фестиваль, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  