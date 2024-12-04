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За 9 месяцев более 142 тысяч кыргызстанок получили бизнес-кредиты

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С января по сентябрь 2024 года в Кыргызстане более 142 тысяч женщин получили кредиты для предпринимательства, что составляет 48% от общего числа займов, выданных физическим лицам для бизнеса. Общая сумма кредитов женщинам составила 27 млрд сомов, из которых 18 млрд предоставили коммерческие банки, а 9 млрд - небанковские финансовые организации.

С начала года в стране было выдано 2,7 млн кредитов, из них 294 тыс. направлены на поддержку бизнеса физлиц. Доля кредитов женщинам в небанковских организациях составила 55%, в банках - 40%.

Данные предоставлены Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики в рамках реализации программы поддержки женского предпринимательства на 2022–2026 годы.


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URL: https://www.vb.kg/441250
Теги:
бизнес, кредит, Кыргызстан, женщины
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