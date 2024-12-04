"РКФР стал символом дружбы и стратегического партнерства КР и РФ"

"Российско-Кыргызский Фонд стал символом нашей крепкой дружбы и стратегического партнерства". Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркнул значимость РКФР для страны в рамках его 10-летнего юбилея.

"Его создание в 2014 году стало важным шагом на пути укрепления отношений между нашими странами. Сегодня РКФР - катализатор экономического роста и важный драйвер развития экономики Кыргызстана", - отметил глава Кыргызстана.

В послании президента России Владимира Путина отмечено, что РКФР убедительно доказал свою востребованность. Поздравление от главы РФ на праздничном мероприятии зачитал начальник управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов.