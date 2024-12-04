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"РКФР стал символом дружбы и стратегического партнерства КР и РФ"

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- Виктория Гунгер
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"Российско-Кыргызский Фонд стал символом нашей крепкой дружбы и стратегического партнерства". Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркнул значимость РКФР для страны в рамках его 10-летнего юбилея.

"Его создание в 2014 году стало важным шагом на пути укрепления отношений между нашими странами. Сегодня РКФР - катализатор экономического роста и важный драйвер развития экономики Кыргызстана", - отметил глава Кыргызстана.

В послании президента России Владимира Путина отмечено, что РКФР убедительно доказал свою востребованность. Поздравление от главы РФ на праздничном мероприятии зачитал начальник управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов.

"Сегодня РКРФ является одним из локомотивов экономического роста и укрепления социальной сферы Кыргызстана, вносит неоценимый вклад в продвижение интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. Важно продолжать эту работу - активно содействовать наращиванию потенциала в промышленности, сельском хозяйстве, туризме, энергетике Кыргызстана, а также помогать российским инвесторам более эффективно выстраивать совместную деятельность", - говорится в послании президента РФ Владимира Путина.


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URL: https://www.vb.kg/441254
Теги:
Россия, Российско-кыргызский фонд развития, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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