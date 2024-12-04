Кыргызстан и Таджикистан полностью завершили процесс делимитации границы

4 декабря 2024 года в городе Баткен Баткенской области Кыргызской Республики состоялась встреча сопредседателей Правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова.

В ходе встречи руководители правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан достигли договоренности и полностью завершили описание оставшихся участков кыргызско-таджикской государственной границы и дали поручения рабочим группам правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы приступить к процессу оформления итоговых документов делимитации кыргызско-таджикской государственной границы.

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.