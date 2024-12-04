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Президент КР активно ищет полезных международных партнеров

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- Анвар Ажиев
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Кыргызстан один за другим подписывает международные соглашения о сотрудничестве. За последние три месяца Садыр Жапаров посетил несколько иностранных государств с официальными визитами. Президент активно ищет полезных международных партнеров, но главные выходы, возможно, у него на виду, пишет AsiaToday.

3 декабря в ходе визита Садыр Жапарова в Южную Корею между странами подписано 22 документа, укрепляющих сотрудничество в сферах экономики, образования и энергетики. В ноябре президент подписал ряд двусторонних документов с Германией, основным из которых стало соглашение о строительстве двух плавучих солнечных электростанций.

В октябре Садыр Жапаров выступил на саммите БРИКС в Казани. Хотя Кыргызстан не является членом альянса, республика все же имеет возможность с этой площадки продвигать свои экономические, социальные и политические интересы на международной арене.

Жапаров тогда отметил, что цели БРИКС по развитию бизнеса, цифровых и экологически чистых технологий совпадают с целями Национальной стратегии развития Кыргызской Республики до 2040 года.

Единственное, что пропустил Кыргызстан, так это прошедший с 18 по 19 ноября Саммит G20 в Рио-де-Жанейро. Но эта потеря оказалась невелика, потому что девятнадцатая встреча "Большой двадцатки" прошла под доминированием все тех же стран БРИКС – Бразилии, Индии и Китая. Нарративы Глобального Юга, например, такие, как борьба с нищетой и голодом, вышли на первый план. Запад вынужден был "притихнуть" даже в плане выдвижения претензии России за "агрессию на Украине".

Как отмечает индийский эксперт Чандан Кумар, геополитический вектор силы за последние два года резко сместился.

Чандан Кумар, доцент Делийского университета:

"После российско-украинского конфликта ситуация изменилась. Мировой порядок изменился. Сейчас он смещается с Запада на Восток. И я думаю, что Индия или Казахстан должны думать о себе, чтобы получить свою выгоду для своего собственного народа. После войны на Украине на нас оказывалось много давления, чтобы мы не покупали российскую нефть или что-то в этом роде. Но Индия позиционируется таким образом, и мир теперь признает эту позицию, в которой мы не хотим рисковать собственной экономикой. Для Казахстана – санкции другое дело. Но Казахстан правильно думает о сотрудничестве с лучшими, сотрудничестве с Востоком".

Кыргызстан тоже ориентируется на собственные перспективы и выгоды. Так, например, вступление в БРИКС откроет новые стратегические возможности для республики не только в области высоких технологий, цифровизации экономики и развития инновационной инфраструктуры. Но и, в первую очередь, по решению проблемы с нехваткой пресной воды. Страны альянса владеют двумя третями ее мировых запасов.

Официальные визиты Садыра Жапарова на Восток и Запад, возможно, помогают республике сделать выбор, какой модели она последует и с кем останется в будущем для построения своего реального экономического и политического суверенитета, уверены авторы издания.


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URL: https://www.vb.kg/441256
Теги:
инвестиции, президент, Россия, Кыргызстан, политика, Садыр Жапаров
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