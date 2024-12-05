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РКФР и ЕАБР будут содействовать развитию Кыргызской фондовой биржи

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- Виктория Гунгер
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РКФР совместно с ЕАБР будут содействовать развитию Кыргызской фондовой биржи через модернизацию инфраструктуры и развитие инструментов фондового рынка, которое позволит мобилизовать внутренние сбережения населения в объеме $ 400 млн. Это депозитная база физических лиц – 188,4 млрд сомов, из которых условно 20% можно направить на инвестиции через фондовую биржу – 37,6 млрд сомов или около $430 млн и создать класс внутренних инвесторов для финансирования проектов. Об этом на юбилее в честь 10-летия Российского-Кыргызского Фонда развития заявил его глава Артем Новиков.

По его словам, Фонд готов софинансировать проекты предприятий через фондовую биржу на сумму порядка $100 млн до 2030 года.

"Учитывая тренды мирового финансового рынка, Фонд будет развивать новые формы финансирования экономики через финансовые инструменты. Это позволит:вывести отечественные компании на внешние биржи и провести IPO; привлечь альтернативные внешние инвестиции кроме кредитования; привлечь иностранных инвесторов на платформу КФБ", - подчеркнул Артем Новиков.


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URL: https://www.vb.kg/441259
Теги:
ЕАБР, Кыргызская фондовая биржа, Российско-кыргызский фонд развития, Кыргызстан
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