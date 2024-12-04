"Черный нал", гендер, доллары. Какие темы поднимали депутаты в ЖК

Сегодня депутаты ЖК собирались на очередное заседание. VB.KG собрал главные заявления парламентариев.

Народные избранники снова подняли вопрос о гендерном равенстве. Исхак Масалиев уверен, что в бизнесе "не должно быть понятия "мужской" и "женский". Его поддерживает торага Нурлан Шакиев: "Везде о гендерном равенстве говорим и даем преимущества. Но на выборах почему-то этот момент не работает, встает вопрос о женских квотах. За всем этим нужно проследить".

На подобные заявления отреагировала депутат Камила Талиева. Она пристыдила Шакиева, отметив, что "никто не собирается отбирать у них (мужчин - прим.ред.) власть".

"На самом деле, женщина-предприниматель по статистике занимает маленький процент в стране. Сами подумайте, весь быт на их плечах, еще и унижения терпят от мужчин", - возмутилась Талиева.

Депутат Дастан Бекешев интересовался проблемами безналичного расчета, обратившись к главе НБ КР. Парламентарий заявил, что люди жалуются на банковские приложения и госорганы, когда нужно заплатить за товар или услугу.

"Но невозможно оплатить, потому что сбои постоянные, Нацбанк не хочет предпринимать меры, а если простой человек не применяет где-то безналичный расчет, его хотят наказать. Как это понять? Зато везде говорим, что переходим на "безнал", - возмутился Бекешев.

"Если банки нарушают наши законы, мы в рамках закона примем меры в отношении их", - ответил Бекешеву глава НБ КР Мелис Тургунбаев.

Помимо гендерного баланса в бизнесе, Исхак Масалиев озаботился расчетами недвижимого имущества в долларах, а не нацвалюте КР.

"ГИК говорит в долларах, частные предприниматели говорят в долларах. Не должно быть такого, все должно быть в сомах. В долларах если будем рассчитываться, то через 25 лет, по сколько будем платить? Нужно укреплять сом", - добавил депутат.

Медербек Алиев поднял тему слишком высоких комиссий у банков.

"Это нужно регулировать", - подчеркнул он.

Важный вопрос затронул и Русланбек Жакышов. Он рассказал о существовании "черного нала".

"Люди наличными передают средства через посредников, но при этом остаются обманутыми", - уверен нардеп, и попросил взять эту ситуацию на контроль правоохранительных органов.

Итогом заседания стало принятие законопроекта "О расчетах в национальной валюте Кыргызской Республики" в первом чтении.