Погода
$ 86.76 - 87.19
€ 91.10 - 92.10

"Черный нал", гендер, доллары. Какие темы поднимали депутаты в ЖК

267  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня депутаты ЖК собирались на очередное заседание. VB.KG собрал главные заявления парламентариев.

Народные избранники снова подняли вопрос о гендерном равенстве. Исхак Масалиев уверен, что в бизнесе "не должно быть понятия "мужской" и "женский". Его поддерживает торага Нурлан Шакиев: "Везде о гендерном равенстве говорим и даем преимущества. Но на выборах почему-то этот момент не работает, встает вопрос о женских квотах. За всем этим нужно проследить".

На подобные заявления отреагировала депутат Камила Талиева. Она пристыдила Шакиева, отметив, что "никто не собирается отбирать у них (мужчин - прим.ред.) власть".

"На самом деле, женщина-предприниматель по статистике занимает маленький процент в стране. Сами подумайте, весь быт на их плечах, еще и унижения терпят от мужчин", - возмутилась Талиева.

Депутат Дастан Бекешев интересовался проблемами безналичного расчета, обратившись к главе НБ КР. Парламентарий заявил, что люди жалуются на банковские приложения и госорганы, когда нужно заплатить за товар или услугу.

"Но невозможно оплатить, потому что сбои постоянные, Нацбанк не хочет предпринимать меры, а если простой человек не применяет где-то безналичный расчет, его хотят наказать. Как это понять? Зато везде говорим, что переходим на "безнал", - возмутился Бекешев.

"Если банки нарушают наши законы, мы в рамках закона примем меры в отношении их", - ответил Бекешеву глава НБ КР Мелис Тургунбаев.

Помимо гендерного баланса в бизнесе, Исхак Масалиев озаботился расчетами недвижимого имущества в долларах, а не нацвалюте КР.

"ГИК говорит в долларах, частные предприниматели говорят в долларах. Не должно быть такого, все должно быть в сомах. В долларах если будем рассчитываться, то через 25 лет, по сколько будем платить? Нужно укреплять сом", - добавил депутат.

Медербек Алиев поднял тему слишком высоких комиссий у банков.

"Это нужно регулировать", - подчеркнул он.

Важный вопрос затронул и Русланбек Жакышов. Он рассказал о существовании "черного нала".

"Люди наличными передают средства через посредников, но при этом остаются обманутыми", - уверен нардеп, и попросил взять эту ситуацию на контроль правоохранительных органов.

Итогом заседания стало принятие законопроекта "О расчетах в национальной валюте Кыргызской Республики" в первом чтении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441261
Теги:
валюта, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Нацбанк, Депутат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  