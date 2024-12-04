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Кыргызско-казахстанский бизнес-форум в Бишкеке собрал более 30 компаний

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В Бишкеке прошел кыргызско-казахстанский бизнес-форум, собравший представителей бизнес-сообщества и государственных органов обеих стран. Мероприятие стало значимым шагом в развитии экономических связей между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан, предоставив участникам возможность обсудить перспективы сотрудничества и установить новые деловые контакты и

Форум проводится ежегодно Центром развития торговой политики "QazTrade" (Республика Казахстан) и традиционно служит платформой для обмена опытом и выработки совместных инициатив.

В этом году среди участников Форума были вице-президент Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики Толкунай Таалайбеова, вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Кайрат Торебаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Кыргызстане Рапиль Жошыбаев, а также представители более 30 компаний. Эти компании представляют ключевые отрасли, включая горнодобывающую, пищевую промышленность, сельское хозяйство, металлообработку и производство оборудования.

Среди прочих участников, с приветственным словом выступил генеральный директор компании "КАЗ Минералз Бозымчак", сопредседатель Кыргызско-Казахстанского делового совета и представитель Центра развития торговой политики "QazTrade" в Кыргызстане Ильяс Тулекеев. Он отметил, что Кыргызстан на протяжении многих лет входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Казахстана, подчеркнув важность стратегического подхода к укреплению двусторонних отношений:

"Наша главная задача - не только содействовать развитию бизнеса, но и вырабатывать решения, которые укрепят наше сотрудничество в самых разных сферах. Исторически наши страны связаны культурными и экономическими узами, и, несмотря на значительную активизацию отношений в последние годы, потенциал для совместной работы остается огромным".

Ильяс Тулекеев также акцентировал внимание на ключевых направлениях сотрудничества, таких как нефтехимия, пищевая промышленность, машиностроение, горнодобывающая, химическая и фармацевтическая отрасли.

"Казахстанско-кыргызское сотрудничество сегодня выходит на новый уровень: мы переходим от реализации отдельных проектов к системному партнерству в экономике, что значительно повышает эффективность взаимодействия", – добавил он.

В рамках Форума была подписана Концепция проекта по созданию совместного предприятия и ряд коммерческих меморандумов.


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URL: https://www.vb.kg/441262
Теги:
бизнес, форум, Кыргызстан, Казахстан
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