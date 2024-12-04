Катастрофические последствия англосаксонской экспансии в Казахстане

Соединенные Штаты пытаются расширить присутствие американского бизнеса, в частности, своих добывающих компаний на территории Казахстана. Дабы увеличить добычу и вывоз казахстанских природных ресурсов, пишет asia-today.news.

Англосаксам, что индейцы, что казахи - всё одно

О том, что Казахстан после развала СССР вместо разрекламированного суверенитета и независимости получил тотальную колонизацию Британии и США, став вместо свободного и сильного государства их сырьевым придатком, заговорили уже не только эксперты, но и депутаты казахстанского парламента.

При этом они, конечно же, вещи своими именами называть не осмеливаются. С одной стороны, потому что пока еще присутствует пиетет и страх перед гегемоном. С другой - все-таки стыдно признаться себе и, что гораздо важнее, народу в том, что все, о чем говорили на заре так называемой "независимости" хлынувшие в Казахстан западные советники, оказалось, говоря современным языком, банальным мошенническим разводом, завернутым в красочную упаковку.

А это может означать лишь одно: представители казахстанской верховной, исполнительной, законодательной и еще какой угодно власти, выбирая путь, по которому должна пойти страна, не штудировали должным образом учебники истории, предпочитая получать "знания" из голливудских фильмов.

Оно и понятно. В девяностые годы с подачи тех же англосаксонских советников все вдруг уверовали в то, что все, что написано в этих учебниках - "коммунистическое вранье". А правда и свобода слова есть только на "демократическом Западе".

В итоге пришлось, как когда-то индейцам Северной Америки, отдать англосаксам все свои богатства за стеклянные бусы. За сказки от "белых людей" о свободе и демократии, за джинсы и жвачку, и за обещания того, что, если казахи будут послушными, их обязательно примут в общество цивилизованных стран. И будет в Казахстане все так, как показывают в голливудских фильмах.

Развод по-англосаксонски

И казахи повелись. Сегодня республика получает в свое распоряжение всего лишь 25% от всех добываемых на его месторождениях углеводородов, отдавая все остальное англосаксам. А с некоторых других своих месторождений не имеет вообще почти ничего.

К примеру, запасы нефти на месторождении Кашаган оцениваются в 4,5 млрд тонн. Но из-за заключенного кабального соглашения о разделе продукции (СРП) с компанией North Caspian Operating Co (NCOC), контролируемой ведущими западными нефтегигантами, Казахстану достается от добычи на этом месторождении… 2%.

Правительство РК пытается приобрести для нужд государства необходимые газовые объемы у корпорации "Тенгизшевройл", на 80% принадлежащей американским Chevron и ExxonMobil, добывающим нефть и газ на месторождении Тенгиз в Атырауской области. Однако те взамен требуют подписать еще одно кабальное для Казахстана соглашение о разделе продукции и контракт на недропользование с Chevron и ExxonMobil еще на 25 лет!

То есть, шансов изменить положение и освободиться от неоколониальной зависимости у страны практически нет. Поскольку гораздо более могущественный коллективный Запад делает все для сохранения и укрепления существующего чрезвычайно выгодного ему положения. А на казахов, как можно понять, ему плевать.

Тем временем объемы вывозимого из страны сырья увеличиваются, денег в бюджет республики поступает всё меньше. Имеющиеся накопления в национальной валюте обесцениваются инфляцией, соответственно, Национальный фонд работает в минус. Ситуация усугубляется еще и выводом капиталов на тот же Запад.

При этом, как утверждает экономист Олжас Байдильдинов, нефти в казахстанских недрах осталось совсем чуть-чуть. И примерно к 2040 году ее не будет вообще.

Таким образом, граждане Казахстана оказались банально обманутым, во-первых, ушлыми англосаксами. А, во-вторых, своим первым президентом Нурсултаном Назарбаевым, заключившим пресловутое грабительское СРП с западными корпорациями, по которому они уже более 30 лет варварски опустошают казахстанские недра. А мы напомним, что их содержимое, согласно утвержденной тем же Назарбаевым Конституции, принадлежит народу. Но это, как можно понять, только на бумаге.

Стоит отметить, что народу об СРП Назарбаев ничего не сказал и говорить не собирался. Данный документ до сих пор является тайной за семью печатями. Вместо этого старик (правда, тогда еще не старик) бессовестно пообещал своему народу, что к 2030 году жизнь в Казахстане будет ничуть не хуже, чем в Объединенных Арабских Эмиратах. И как бы в подтверждение этому он даже выпустил официальную государственную программу "Казахстан-2030", которую в течение десяти лет после ее выпуска пропагандировали везде, начиная с детских садов и заканчивая государственными учреждениями. А на всех улицах всех городов долго висели баннеры с портретом Назарбаева на фоне лозунга "Казахстан-2030: Вместе к успеху".

Сегодня до намеченного срока осталось каких-то пять лет. Однако никаким эмиратовским благополучием в Казахстане не пахнет ни на йоту. При этом сам Назарбаев и его семья живут не хуже, а то и лучше, любого арабского шейха.

Как известно, в январе 2022 года старика окончательно отодвинули от руля государства. И власть полноценно перешла к президенту Токаеву.

Начал он свое полноправное правление (до этого в течение двух лет, как все знают, он был лишь номинальным главой государства) с бодрых и обнадеживающих заявлений. В частности, одно из первых его высказываний было о необходимости возврата незаконно отчужденных государственных активов, национализации всех казахстанских месторождений и даже рассекречивании вышеуказанного пресловутого СРП.

Однако сегодня, по прошествии трех лет его полноценного правления, воз, как говорится, и ныне там. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что кой-какие активы стране все же вернули. Правда, это всего лишь то, что экспроприировали не у самых крупных акул, вроде назарбаевского племянника Кайрата Сатыбалды или бывшего свата Кайрата Боранбаева.

Самого Назарбаева и членов его семьи никто раскулачивать не решился. Они по-прежнему остаются неприкосновенными.

Но это полбеды. Другая и гораздо более серьезная проблема заключается в том, что нынешняя казахстанская власть продолжает отдавать свои природные богатства западным транснациональным компаниям. И речь сегодня идет не о нефти и газе, запасы которых уже заканчиваются, а о редкоземельных металлах и уране.

И вместо того, чтобы пойти на пересмотр СРП и контрактов по недропользованию, чего уже в открытую требуют некоторые депутаты парламента, власти продолжают политику по усилению колониальной зависимости страны от коллективного Запада. Подписываются новые соглашения и договора, предусматривающие хищническую эксплуатацию недр страны и освобождающие западные компании от экологических выплат.

В настоящее время казахстанское правительство уже начало процедуру передачи американским корпорациям месторождений редкоземельных металлов под предлогом совместной разведки и добычи. А поскольку у Казахстана собственных технологий для этого нет, львиная доля добываемого сырья будет отдана англосаксам. Таковы условия договоров.

В частности, американская компания Cove Kaz Capital Group LLC уже получила право на разработку месторождений редкоземельных металлов в Костанайской области. Соглашение об этом в июле нынешнего года подписали глава компании Пини Альтхаус и глава казахстанской государственной компании "Казгеология" Даурен Абуов.

Месторождение, о котором идет речь, было открыто еще советскими геологами. По предварительным оценкам, оно содержит в себе порядка 380 тыс. тонн критически важных минералов, 75% которых Казахстан любезно подарил американцам, согласившись на скромные и классические 25%.

Однако на этом американцы успокаиваться не думают. В минувшем октябре Астану в очередной раз посетила делегация Торгово-промышленной палаты США вместе с представителями ряда американских корпораций.

В Казахстане есть еще много, чем можно поживиться.