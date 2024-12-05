В Кыргызстане выдадут кредиты для создания торгово-логистических центров

В 2025 году планируется выдача пяти кредитов для торгово-логистических центров, 25 – в целях агрегации и/или сбора плодоовощной продукции; 25 - для объектов хранения и первичной обработки; 18 - холодильных складов. Кредиты будут выдавать ОАО "Айыл Банк" и другие финансовые институты.

Цель проекта связана с созданием в сельской местности видов деятельности, приносящих доход, повышением производительности труда, в результате чего будут увеличиваться поставки свежей и переработанной плодоовощной продукции на внутренний и международный рынки.

Данный проект будет выполняться Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности через Отдел реализации сельскохозяйственных проектов. Для финансирования выделены кредитные и грантовые средства в размере 40 млн долл. США.