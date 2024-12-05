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Корея поможет создать в Кыргызстане систему постурожайного управления

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- Светлана Лаптева
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В рамках официального визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Республику Корея состоялось подписание Протокола обсуждения между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и Корейским агентством международного сотрудничества Республики Корея (KOICA) по реализации "Проекта по повышению доступа сельхозпродукции к рынку путем создания системы пост урожайного управления в Кыргызской Республике".

Проект направлен на поддержку сельского хозяйства Кыргызстана и будет способствовать улучшению инфраструктуры для хранения и переработки сельхозпродукции, что обеспечит более высокий уровень безопасности и доступности продовольствия.

Проект рассчитан на период с 2024 по 2027 годы, с общей стоимостью 6 миллионов долларов США. Его реализация позволит значительно улучшить систему пост урожайного управления в Кыргызской Республике, создавая новые возможности для фермеров и производителей сельхозпродукции.

Особое внимание в рамках проекта уделяется строительству и модернизации Торгово-логистических центров (ТЛЦ), что является стратегически важным для повышения конкурентоспособности сельхозпродукции на внутреннем и международном рынках. Более 70% от общей суммы финансирования будет направлено на строительство ТЛЦ, что обеспечит не только эффективное функционирование, но и дальнейшее развитие инфраструктуры, необходимой для устойчивого роста сельского хозяйства страны.

Ожидается, что успешная реализация проекта принесет ощутимые результаты для фермеров и всего аграрного сектора страны, а также будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Корея.


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URL: https://www.vb.kg/441267
Теги:
Южная Корея, сельское хозяйство, Кыргызстан
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