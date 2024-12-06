С Казахстаном подписано соглашение об увеличении поставок сельхозпродукции

В ходе визита премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова в Кыргызскую Республику между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и Министерством сельского хозяйства Республики Казахстана была подписана Дорожная карта по увеличению взаимных поставок сельскохозяйственной продукции на 2024-2025 годы.

Основной целью Дорожной карты является расширение торговли сельскохозяйственными товарами, устранение барьеров в двусторонней торговле, улучшение логистики и стимулирование взаимных поставок продукции, что станет важным шагом в укреплении аграрного сотрудничества и обеспечении продовольственной безопасности в регионе.

Подписание вышеупомянутого документа стало еще одним шагом к углублению сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан, открывая новые горизонты для эффективного партнерства в сфере аграрного производства.