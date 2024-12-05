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ЖК утвердил назначение Равшанбека Сабирова на должность главы Минтруда

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- Карыпбай кызы Толгонай
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На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 5 декабря рассмотрел вопрос о даче согласия на назначение Равшанбека Сабирова на должность министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики, сообщает отдел по работе с общественностью и СМИ.

Постоянный представитель Президента и Кабинета министров КР в Жогорку Кенеше Алмасбек Абытов представил информацию о кандидатуре и представление Президента КР.

По итогам обсуждения, Жогорку Кенеш дал согласие на назначение Равшанбека Сабирова на должность министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/441271
Теги:
Минтруда, Равшан Сабиров, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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