Абдырахман Маматалиев: Завершение процесса делимитации – лучшая новость сто

Новость о завершении процесса делимитации мы можем воспринимать, как самую лучшую новость столетия. Об этом заявил бывший вице-премьер-министр КР по силовому блоку Абдырахман Маматалиев.

"С Таджикистаном есть много вопросов, которые не решались долгие годы. Сказать, что эти участки спорные, не совсем правильно, так как мы эти земли считаем нашими, а они другого мнения. И, долгие годы две страны не могли найти компромисс по этим вопросам. То, что сегодня процесс делимитации подошел к завершению, очень важен, и теперь остаются юридические моменты и далее подписание главами государств. Вопросы границ долгие годы доставляли неудобства для жизни местных жителей и страны в целом. Я считаю, что это большое достижение и успех", - сказал А.Маматалиев.

Напомним, сегодня в городе Баткен Баткенской области состоялась встреча сопредседателей правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова.

В ходе встречи руководители правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана достигли договоренностей и полностью завершили описание оставшихся участков кыргызско-таджикской государственной границы, поручив рабочим группам правительственных делегаций двух стран приступить к процессу оформления итоговых документов делимитации кыргызско-таджикской государственной границы.

Источник: Кабар