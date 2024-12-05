Зимний Сары-Челек (фоторепортаж)

Сары-Челекский государственный биосферный заповедник включен в международную сеть заповедников ЮНЕСКО. Расположен в долине и на склонах Чаткальского и Ат-Ойнокского хребтов. Заповедник занимает территорию площадью 23,9 кв. км. Создан в 1959 году для сохранения флоры и фауны орехово-плодовых лесов и высокогорных ландшафтов.

В заповедник расположено прекрасное озеро Сары-Челек, являющееся третьим по величине в Кыргызстане. Озеро с пресной водой занимает площадь около 5 кв. км и имеет максимальную глубину 246 м.

Название озера переводится как "Желтая чаша". Оно очень красиво осенью, когда деревья вокруг приобретают желто-оранжевый цвет и, отражаясь от водной глади, как бы "окрашивают" и само озеро.

В долине также есть еще 6 мелких озер и достаточно широкая речная сеть. Физическое расположение Сары-Челекского заповедника обусловило его мягкий климат: теплый летом и малоснежный зимой.

Значительную часть заповедника занимают ореховые, яблоневые и грушевые леса. Богат животный мир заповедника.

Здесь обитают ондатр, благородный олень, лань, дикобраз, куница, кабаны, козерог, также 157 различных видов птиц.

Данный природный заповедник находится в ведении Минприроды. Егери заповедника каждый день проводят ежедневный мониторинг, контроль по борьбе с браконьерством и другими нарушениями природо охранного законодательства.