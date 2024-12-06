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На Иссык-Куле инспекторы Минприроды спасли краснокнижную утку

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В ходе рейда на озере Иссык-Куль сотрудники Иссык-Кульского областного управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики обнаружили красноголовую утку, занесенную в Красную книгу КР, запутавшуюся в синтетических рыболовных сетях. Птица была освобождена и отпущена на свободу.

"Рейд проводился в Тюпском заливе с целью очистки водоема от незаконно установленных сетей, представляющих серьезную угрозу для экосистемы озера. Синтетические сети не только уничтожают рыбные ресурсы, но и угрожают жизни птиц и других животных.

Работа по борьбе с браконьерством и незаконным рыболовством продолжается.

Минприроды напоминает о важности соблюдения закона об окружающей среде для сохранения уникальной флоры и фауны Иссык-Куля.

Если вы стали свидетелем браконьерства, незаконного рыболовства или других нарушений природоохранного законодательства, незамедлительно сообщите об этом на горячую линию 108.

Инспекторы-экологи оперативно выедут на место для принятия мер.

Ваше участие важно для сохранения уникальной природы Кыргызстана!".


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URL: https://www.vb.kg/441276
Теги:
Иссык-Куль
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