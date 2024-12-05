ЕАБР: Кыргызстан сохранит лидерство по темпам экономического роста

Кыргызстан сохранит лидерство по темпам экономического роста в 2025 году. Дополнительный импульс будет задан нами в обрабатывающей промышленности. Мы полагаем, что инфляция в 2025 году останется в целевом диапазоне. Об этом сообщили специалисты Евразийского банка развития в Макроэкономическом прогнозе на 2025 год.

По их данным, проинфляционное влияние со стороны мировых рынков продовольствия будет компенсировано замедлением потребительской активности.

"Устойчивое закрепление инфляции в целевом диапазоне создает предпосылки для возврата учетной ставки к нейтральному уровню. Ее мы прогнозируем на конец следующего года на уровне 9,25%", - подчеркивают в ЕАБР.