Президент КР Садыр Жапаров на своей странице в соцсетях опубликовал обращение к производителям алкогольной продукции. Последние, по его словам, обратились к нему с просьбой продлить срок замены акцизов на алкогольную продукцию на шесть месяцев

"Мой ответ на обращение импортеров и производителей алкогольной продукции:

Импортеры и производители обратились ко мне и налоговикам с просьбой продлить срок замены акцизов на алкогольную продукцию на шесть месяцев.

Срок замены акцизных марок на алкогольную продукцию не будет продлен.

Это невозможно.

Причина в том, что по моему указанию соответствующие органы последние два года активно работали над устранением различных теневых схем, связанных с акцизными марками.

На данный момент акцизные марки с высокоуровневыми элементами защиты печатаются в типографии "Учкун".

Почему государство решило самостоятельно выпускать акцизы?

Во-первых, ранее акцизные марки привозились из других стран и было легко их подделать, а во-вторых, некоторые сотрудники налоговой службы, замешанные в коррупционных схемах, использовали возможность не наклеивать акцизы, а просто показывать нужное им количество.

Иными словами, товары, поступившие контрабандным путем или с поддельными акцизами, поступали в продажу. В результате миллиарды средств не поступали в государственную казну.

Одной из причин вчерашнего задержания ряда сотрудников налоговой службы правоохранительными органами стали разоблаченные схемы подобного рода.

Мы также понимаем беспокойство предпринимателей.

Да, они наклеили акцизные марки на продукцию, выпущенную до вступления в силу новых правил. Чтобы не создавать дополнительных расходов для бизнеса, на эти товары за счет государства бесплатно будут наклеены новые акцизные марки, изготовленные типографией "Учкун", поверх старых марок. При наклеивании акциза на старую продукцию из карманов не уйдет ни копейки.

Если мы не примем меры сегодня и дадим еще шесть месяцев разрешения, за эти шесть месяцев государство недополучит шесть миллиардов сомов. Эти средства окажутся в карманах некоторых налоговиков, а также импортёров и производителей алкогольной продукции, которые не стремятся работать честно.

Так не получится!

Что касается новой продукции, то для неё будут использоваться исключительно новые акцизные марки.

С этого момента в стране будут использоваться только акцизы, выпущенные типографией "Учкун"".