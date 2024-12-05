Задержан руководитель территориального подразделения Счетной палаты КР

ГКНБ КР выявлен факт систематического получения и дачи взятки со стороны сотрудников территориального подразделения Счетной палаты КР по городу Бишкек, Чуйской и Таласской областям, сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что руководитель указанного подразделения СП КР К.М.М. за непродолжительный срок службы создал устойчивую коррупционную схему при подготовке и составлении ежегодных, ежеквартальных планов аудиторских проверок, а также распределении инспекторов по объектам проверок. Так, он за определенное денежное вознаграждение направлял приближенных государственных инспекторов в максимально уязвимые и финансово обеспеченные государственные и муниципальные организации, которые в последующем вымогали и склоняли руководителей объектов к даче взятки.

Так, 5 декабря 2024 года, проведенными следственно-оперативными мероприятиями были задержаны и водворены в ИВС ГКНБ КР, руководитель территориального подразделения СП КР К.М.М., а также государственные инспектора М.Дж.Д. и К.Ж.О..

В настоящее время, в отношении других участников коррупционной схемы продолжаются соответствующие следственно–оперативные мероприятия для дальнейшего задержания и привлечения к уголовной ответственности.