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Задержан руководитель территориального подразделения Счетной палаты КР

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР выявлен факт систематического получения и дачи взятки со стороны сотрудников территориального подразделения Счетной палаты КР по городу Бишкек, Чуйской и Таласской областям, сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что руководитель указанного подразделения СП КР К.М.М. за непродолжительный срок службы создал устойчивую коррупционную схему при подготовке и составлении ежегодных, ежеквартальных планов аудиторских проверок, а также распределении инспекторов по объектам проверок. Так, он за определенное денежное вознаграждение направлял приближенных государственных инспекторов в максимально уязвимые и финансово обеспеченные государственные и муниципальные организации, которые в последующем вымогали и склоняли руководителей объектов к даче взятки.

Так, 5 декабря 2024 года, проведенными следственно-оперативными мероприятиями были задержаны и водворены в ИВС ГКНБ КР, руководитель территориального подразделения СП КР К.М.М., а также государственные инспектора М.Дж.Д. и К.Ж.О..

В настоящее время, в отношении других участников коррупционной схемы продолжаются соответствующие следственно–оперативные мероприятия для дальнейшего задержания и привлечения к уголовной ответственности.


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URL: https://www.vb.kg/441286
Теги:
ГКНБ, Счетная палата, задержание, Чуйская область, Бишкек, Кыргызстан
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