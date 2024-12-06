25 дней праздничного настроения: ждем новый год с адвент-календарем

Как сделать период ожидания зимних праздников по-настоящему особенным и незабываемым для родных и близких? Один из лучших способов - создать свой адвент-календарь, а потом каждый день всем вместе открывать новое окошко и радоваться найденному сюрпризу. Так каждый декабрьский день превратится в маленькое приключение, наполненное атмосферой праздника.

Адвент-календарь - это красиво оформленный подарочный набор, позволяющий отсчитывать дни до Нового года. Обычно он состоит из 24 или 25 окошек, каждое из которых скрывает небольшой сюрприз: шоколадку, игрушку, косметику или любой другой приятный подарок. Открывая по одному окошку в день, дети и взрослые погружаются в атмосферу предвкушения праздника.

Традиция создавать адвент-календарь зародилась в Германии в XIX веке. Изначально родители отмечали крестиками дни до праздника или наклеивали картинки, создавая для детей визуальное представление ожидания. В 1908 году появился первый печатный адвент-календарь, и с тех пор эта добрая традиция распространилась по всему миру, объединяя семьи вокруг ежедневных сюрпризов и превращая ожидание праздника в увлекательное путешествие.

Секрет популярности адвент-календарей состоит из четырех слагаемых:

Волшебство ожидания. Каждый день - это маленький праздник, который делает подготовку к Новому году еще более радостной. Семейные традиции. Близкие люди могут вместе выбирать подарки, украшать дом и создавать незабываемые моменты. Разнообразие подарков. Сегодня существует огромное количество вариантов. Каждый найдет что-то свое. Элемент неожиданности. Никто не знает, какой подарок ждет на следующий день

Как сделать свой адвент-календарь

Создавать свой адвент-календарь легко и увлекательно. Сначала выбираем основу картонные коробочки, мешочки, конвертики или даже небольшие баночки. Далее нумеруем их в соответствии с оставшимся количеством дней до праздника, заполняем небольшими подарками и размещаем на видном месте.

Если же вы предпочитаете готовые решения, на Ozon можно найти множество вариантов: от тканевых и бумажных до деревянных, выполненных в виде многоэтажного дома или даже сказочного замка с подсветкой

Какие подарки для адвент-календаря выбрать

Выбор подарков для адвент-календаря - это настоящее творчество! Маленькие презенты должны приносить радость и создавать настроение, и каждый день дарить частичку праздника. Вот несколько идей, которые мы нашли на Ozon:

1.Порционные мини-шоколадки. Шоколад с котиками или машинками, маленькие плитки Ritter Sport, привычные всем "Аленки", бельгийский или казахстанский шоколад. Выбор огромен!

2.Стикеры. Маленькие наклейки со смешными хомяками, бумажные самоклеящиеся закладки или целые стикербуки.

3. Пробники парфюма. Позволяют погрузиться в мир ароматов и выбрать тот, который подходит идеально. Выпускают в мужских и женских вариантах.

4. Капсулы с пожеланиями. Необычный подарок любимому человеку. Можно признаться в чувствах, высказать комплимент или просто найти слова, которые точно порадуют.

5. Мотивационные мини-открытки. Стильный дизайн и вдохновляющие надписи на карточках обязательно поднимут настроение и станут источником вдохновения для вас и ваших близких.

6. Кольцо из авантюрина. Этот камень считается талисманом, многие верят, что он способствует балансу и гармонии и даже обладает целебными свойствами. Кольца из него подходят как мужчинам, так и женщинам.

7. Милый брелок для ключей. Вещь, которая точно пригодится и еще долго будет напоминать о празднике.

8. Книжка-кулон. Подвеска из металла (в том числе драгоценного) с признаниями в любви и теплыми пожеланиями. На Ozon можно найти разные варианты.

9. Гигиеническая помада - совершенно незаменима зимой и обязательно пригодится всем.

10. Мини-флакон крема для рук - поможет коже оставаться увлажненной зимой.

11.Флакон с эфирным маслом. Можно подобрать универсальный зимний аромат хвои или цитрусовых или найти что-то особенное для близких.

12.Тканевые маски для лица. Позволяют ухаживать за кожей лица в зимний период. Сегодня ими не пренебрегают даже мужчины.

13. Маленькая баночка с аромасвечой. Поможет расслабиться, создать романтическую обстановку или погрузиться в медитацию.

14.Брикеты и "таблетки" настоящего китайского пуэра. На Ozon есть много наборов-ассорти, которые позволяют попробовать все многообразие вкусов.

15.Твердый шампунь и бальзам. Представляет собой небольшую баночку, как правило, металлическую, в которой находится средство для ухода за волосами. Отличается натуральным составом, а еще такую вещь очень удобно брать с собой в поездки.

16.Гидрогелевые патчи для губ, глаз или лба. Помогают восстановить тонус кожи, увлажнить ее, придать упругость, уменьшить отеки и другие неприятные проявления.

17.Запасной usb-кабель для гаджетов. Никогда не знаешь, когда и где он пригодится, всегда полезно иметь в запасе.

18.Мыло ручной работы. Например, в форме кекса или пирожного. Приятный и необычный сувенир.

19.Кристаллический 3D-пазл. Необычный конструктор со световыми эффектами подойдет и детям, и взрослым.

20.Карточки с рецептами - подарочный набор с простыми и полезными рецептами от известных брендов и именитых поваров.

21.Карманная ключница. Аксессуар, сочетающий в себе элегантность и практичность.

22.Значок на одежду - на Ozon их множество на любой вкус.

23.Карманный фонарик. Полезная мелочь, которую стоит всегда иметь при себе.

24.Флеш-накопитель. Есть самых разных форм и стилей, можно подобрать что-то необычное, чтобы подарок запомнился.

25.Набор для изготовления елочной игрушки - чем ближе Новый год, тем сильнее хочется волшебства. Такие наборы позволяют создать необычное украшение вместе.

Ozon – один из крупнейших маркетплейсов на территории СНГ. Здесь представлено более 370 млн товарных позиций более чем в 20 категориях. На маркетплейсе удобно выбрать подарки, сравнив предложения разных продавцов, заказать сразу все в пару кликов и забрать наиболее удобным способом. Имеет смысл заказать все сейчас, когда на маркетплейсе проходят крупные распродажи. Попробуйте создать свой собственный адвент-календарь и окунитесь в мир волшебства и радости!