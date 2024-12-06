Кылычбек Рысалиев рассказал о мерах по предотвращению таяния ледников

В интервью нашему изданию президент Фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике Кылычбек Рысалиев рассказал о проводимых в Кыргызстане мерах по предотвращению таяния ледников. По его словам, таяние ледников - это настоящая угроза для всей системы жизни в нашем регионе.

Здравствуйте и спасибо, что согласились дать интервью. Сегодня мы обсуждаем проблему глобального потепления и таяния ледников, а также проекты Фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике. Можете рассказать, в чем заключается основная угроза для Кыргызстана из-за таяния ледников?

Добрый день! Конечно. Таяние ледников - это не просто экологическая угроза, это настоящая угроза для всей системы жизни в нашем регионе. В Кыргызстане ледники обеспечивают более 45% водных ресурсов Центральной Азии, и их сокращение может вызвать дефицит пресной воды, что повлияет на сельское хозяйство, энергетику и экологию. Учитывая, что наша страна сильно зависит от гидроэнергетики, снижение водных ресурсов в реках может привести к энергетическому кризису. Но самое важное - это социальные и демографические последствия. Из-за дефицита воды могут возникнуть миграционные потоки, межгосударственные конфликты и рост социальных и даже политических напряжений.

Это действительно серьезная угроза для региона. Но вы говорите, что фонд думает над решениями. Какие конкретно шаги пранирует Фонд для восстановления ледников?

Мы активно изучаем инновационные технологии, которые могут помочь замедлить таяние ледников. Одной из таких технологий является создание искусственного покрова, который помогает сохранить ледяные массы. Например, в Швеции применяют специальное покрытие, которое замедляет процесс таяния льда и снега.

Звучит впечатляюще! И как эта технология может быть применена в рамках туристических проектов Фонда поддержки развития туризма?

Да, мы видим в этом уникальную возможность для сочетания сохранения экосистемы и устойчивого развития туризма. Мы рассматриваем возможность внедрения этой технологии в тех районах, где будут построены новые курорты. Одним из крупных проектов, где мы планируем внедрить технологии восстановления ледников, является "Байтик Резорт" – это туристический комплекс, который будет располагаться в предгорьях Тянь-Шаня. Применение этих технологий поможет не только стабилизировать экологическую ситуацию, но и улучшить туристическую привлекательность региона. Важно понимать, что экологический туризм и сохранение природы могут идти рука об руку, создавая новые возможности для местных жителей и улучшая качество жизни в регионе.

Какие еще территории рассматриваются?

В рамках других проектов мы также планируем использовать эти технологии. Например, в другом планируемом курорте "Чаткал Резорт", который будет расположен в уникальной природной зоне, где ледники играют важнейшую роль в экосистеме и водоснабжении. Внедрение инновационных решений там поможет не только восстановить ледники, но и укрепить биоразнообразие, что повысит привлекательность региона для экологического туризма. Также мы рассматриваем использование таких технологий в других туристических проектах, направленных на развитие экотуризма и сохранение природных ресурсов в Кыргызстане.

Насколько масштабно будет это сотрудничество с международными партнерами и соседними странами?

В рамках мероприятий, проведенных на сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в ноябре 2024 года в Азербайджане, я выступил с презентацией, посвященной защите ледников. Презентация вызвала большой интерес среди участников, отметивших важность этой темы в контексте изменений климата. Потому что восстановление ледников - это глобальная задача, и нам нужно работать не только внутри страны, но и активно сотрудничать с соседними государствами и международными организациями. Поэтому международное сотрудничество здесь жизненно важно. Мы готовы к переговорам с экологическими и научными организациями, а также с соседями, чтобы совместно разрабатывать и внедрять комплексные проекты.

Проблема глобального потепления действительно затрагивает многие страны, и такие шаги, как ваш, могут сыграть важную роль в будущем. Какие рекомендации вы бы дали правительствам и бизнесу в контексте сохранения ледников и водных ресурсов?

Во-первых, нам нужно инвестировать в инновационные технологии, которые могут замедлить или остановить таяние ледников. Во-вторых, важно увеличивать лесные насаждения в горных районах, чтобы замедлить таяние льда. Кроме того, необходимо привлекать международные организации и соседние страны к совместной работе. Мы должны работать сообща, чтобы сохранить водные ресурсы и экосистему для будущих поколений. Также необходимо активнее развивать экотуризм, который может стать не только экономически выгодным, но и экологически устойчивым сектором.

Мы благодарим вас за это подробное и содержательное интервью. Ваши усилия действительно вдохновляют на действия по защите экосистемы и устойчивому развитию региона.

Спасибо! Мы убеждены, что с помощью инноваций и международного сотрудничества мы сможем не только замедлить таяние ледников, но и создать устойчивые и экологически чистые туристические проекты, которые будут служить примером для других стран.