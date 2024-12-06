Пресс-секретарь рассказал, как Садыр Жапаров отметит день рождение

Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову сегодня, 6 декабря, исполнилось 56 лет.

Агентство "Кабар" поинтересовалось у пресс-секретаря главы государства Аската Алагозова, как президент отметит свой день рождения.

Алагозов заявил, что президент в свой день рождения будет на работе.

"Глава государства будет на работе, как и в прошлом году. Он не любит отмечать свой день рождения особым образом. Может быть, после работы он отпразднует дома с родственниками и семьей", - сказал он.

Садыр Жапаров родился в 1968 году в селе Кен-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области. Он победил на выборах 10 января 2021 года и приступил к обязанностям президента 28 января.

Источник: Кабар