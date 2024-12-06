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Дайырбек Орунбеков о премии "Мейкин": Мы отобрали лучших из худших

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Руководитель службы информационной политики администрации президента КР Дайырбек Орунбеков сегодня провел пресс-конференцию и рассказал, как проходил отбор материалов конкурсантов на премию "Мейкин".

По его словам, перед проведением церемонии награждения состав комиссии решил провести пресс-конференцию, чтобы рассказать о проблемах в кыргызской журналистике.

"Как вы знаете, состав комиссии состоит из 11 членов. Двое - представители госорганов, остальные - независимые эксперты и представители свободных СМИ. Данная премия была учреждена самим президентом, и цель данного конкурса заключается в том, чтобы провести независимый отбор среди работ журналистов и обеспечить все условия для работы комиссии, а также дать стимул "мастерам пера" для создания уникального, качественного и интересного материала. Чтобы конкурс был открытым и объективным, мы включили в комиссию независимых журналистов и частных медиа. Проведение честного и объективного конкурса среди представителей СМИ было основным нашим принципом", - сказал он.

Глава СИП отметил, что поступило очень много материалов и от государственных и частных СМИ, и даже блогеры принимали участие. Никаких исключений или ограничений не было. "Были даже случаи, когда кто-то писал пост в социальных сетях и кидал ссылку на этот пост. Мы их включать не стали, а все остальные материалы были рассмотрены. Конечно, каждый журналист считает свою работу качественной, но сказать, что комиссия отобрала лучших из лучших – сложно, так как качество материалов оставляет желать лучшего. Но мы верим, что в следующем году будет лучше. Возможно, из-за того, что премия была учреждена в середине года, и времени для подготовки было меньше", - сказал Д.Орунбеков.

Чиновник подчеркнул, что премия будет ежегодной.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/441296
Теги:
премия, Кыргызстан, СМИ
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