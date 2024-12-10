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Минсельхоз Кыргызстана провел сравнительный анализ цен на продукты питания

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- Светлана Лаптева
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Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики был проведен мониторинг сравнительных цен на продукты питания в Кыргызской Республике и зарубежных странах, таких как Российская Федерация, Республика Казахстан.

В результате было установлено, что цены на продовольственные товары в сопоставимых городах Кыргызской Республики на 3,94 % ниже рыночных цен соседней Республики Казахстан и на 7,9% ниже, чем в Российской Федерации.

Напомним также, что по сравнению с предыдущей неделей цены на продовольственные товары сопоставимых городах Кыргызской Республики повысились цены на 0,6 %, в соседней Республике Казахстан рыночные цены повысились продовольственных товаров на 0,7 %, а в Российской Федерации на 1,5%.

Например, за неделю цены на продукты на внутреннем рынке города Бишкек стабильны, а в городе Каракол цены на пастеризованное молоко снизились на 1,3 сома, рафинированное подсолнечное масло на 3,5 сома, сахар на 2,7 сома, а в городе Ош цены на пастеризованное молоко снизились на 5 копеек, а повысились цены на рафинированное растительное подсолнечное масло на 7 сомов, мясо крупного рогатого скота на 15 сомов, баранина на 20 сомов, куриные яйца на 5 сомов, морковь на 2,5 сома, сахара на 2,5 сома и картофель на 6,5 сома.

В Костанайской области Республики Казахстан по сравнению с предыдущей неделей существенных изменений в ценах на продукцию не наблюдалось, только пастеризованное молоко подорожало на 11 сомов, а говядина на 5 сомов.

В Караганде рис подорожал на 5 сомов, а пастеризованное молоко на 1,5 сома.

В Актобе на 5 сомов подорожало рафинированное подсолнечное масло, на 1 сом говядина и макаронные изделия.

В Тюменской области Российской Федерации на этой неделе наблюдался рост цен на продукты питания на баранину, сахар, куриные яйца.

В Красноярске зафиксирован рост цен на мясо крупного рогатого скота, рис, куриные яйца, морковь,

В Саратовской области на этой неделе можно наблюдать рост цен на говядину, морковь, лук.


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URL: https://www.vb.kg/441311
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