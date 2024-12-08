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Фермеры КР получили льготные кредиты на общую сумму 4.4 млрд сомов

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- Светлана Лаптева
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По состоянию на 6 декабря 2024 года в рамках проекта "Финансирование сельского хозяйства - 12" фермерам Кыргызстана выдано в общей сложности 11152 кредитов на общую сумму 4,4 млрд сомов. Такие данные сообщили в Минсельхозе.

По категории "Растениеводство" всего выданы 1426 кредитов на общую сумму 473840,0 тыс. сом из них:

по банкам:

– ОАО "Айыл Банк", 711 кредитов 232260,0 тыс. сом;

– ОАО "Элдик Банк", 715 кредитов 241580,0 тыс. сом.

2. По категории "Животноводство" всего выданы 9726 кредитов на общую сумму 3972274,0 тыс. сом из них:

по банкам:

– ОАО "Айыл Банк", 4765 кредитов 1921334,0 тыс. сом;

– ОАО "Элдик Банк", 4961 кредитов 2050940,0 тыс. сом.

3. Всего по 2 категориям выданы 11152 кредитов на общую сумму 4446115,0 тыс. сом.

– ОАО "Айыл Банк", 5476 кредитов 2153595,0 тыс. сом;

– ОАО "Элдик Банк", 5676 кредитов 2292520,0 тыс. сом.


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URL: https://www.vb.kg/441312
Теги:
кредит, сельское хозяйство, Кыргызстан, фермеры
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