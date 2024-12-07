Суд избрал меру пресечения главе ГНС Алтынбеку Абдувапову

Постановлением Первомайского районного суда города Бишкек от 6 декабря 2024 года ходатайство следователя ГСУ ГКНБ КР удовлетворено.

Как сообщили в пресс-службе суда, в отношении А.А. применена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок следствия до 20 января 2025 года.

Напомним, председатель Государственной налоговой службы Алтынбек Абдувапов и его заместитель Исламбек Кыдыргычев были задержаны.

По данным ГКНБ, в ходе проводимого следствия, установлена их причастность к махинациям, связанным с использованием электронных товарно-транспортных накладных.

Источник: Кабар