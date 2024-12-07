КР и РТ завершили проектное описание прохождения линии границы

В соответствии с достигнутой договоренностью в период с 1 по 7 декабря 2024 года в городе Баткен Кыргызской Республики состоялась очередная встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

Стороны завершили проектное описание прохождения линии кыргызско-таджикской государственной границы.

По итогам встречи подписан соответствующий Протокол.

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.