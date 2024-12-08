Канатбека Исаева отпустили под подписку о невыезде

Октябрьский райсуд Бишкека 6 декабря выпустил находившегося под стражей экс-спикера парламента КР Канатбека Исаева под подписку о невыезде, сообщил "Азаттыку" его адвокат Бакыт Осмоналиев.

Он пояснил, что таким образом суд удовлетворил ходатайство защиты. Ранее срок содержания под стражей Исаева был продлен до 27 января 2925 года.

Бывший торага Жогорку Кенеша был задержан в конце ноября 2024 года сотрудниками ГКНБ по подозрению в финансировании организованных групп и преступных сообществ (статья 263 УК КР). При задержании он сказал журналистам, что не согласен с предъявленными обвинениями, а позже заявил "Азаттыку", что причиной ареста считают свою политическую деятельность.

ГКНБ дело в отношении Исаева не комментирует.

Политик уже задерживался по делу, возбужденному еще в 2017 году по уголовным статьям "Приготовление к преступлению", "Массовые беспорядки" и "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти". Под стражей в СИЗО ГКНБ он находился почти год, а в июле 2018-го суд отпустил его под домашний арест. Но в октябре 2022 года его вновь задержали по этому делу и в январе 2023-го опять перевели под домашний арест.

Во время октябрьских событий 2020 года Исаев был избран спикером Жогорку Кенеша. После того как Сооронбай Жээнбеков покинул должность президента, полномочия главы государства должны были перейти к торага парламента, но он отказался. В ноябре Исаев покинул пост, чтобы участвовать в президентских выборах.