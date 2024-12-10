Глава "Легпрома": К швейной отрасли КР нужен особый и бережный подход

Швейная отрасль в Кыргызстане – одна из бюджетообразующих сфер. Шьют как для собственного рынка, так и для стран ЕАЭС - прежде всего, российского и казахстанского рынка. При этом такая ситуация остается и при нынешнем мировом кризисе. Как удается сохранить свои позиции на мировом рынке, и какие проблемы испытывает отрасль, рассказал в интервью нашему изданию президент Ассоциации предприятий легкой промышленности Кыргызской Республики "Легпром" Сапарбек Асанов.

Что представляет из себя на сегодняшний день легкая промышленность в Кыргызстане?

Чтобы вам было понятно, я сделаю небольшой экскурс во времена СССР. В Киргизской ССР было министерство легкой промышленности, и ВВП нашей республики составлял 33 %. Тогда был целый агропромышленный комплекс, и в аграрном секторе работали более 300 тысяч человек. Для тех времен это были огромные цифры. То есть мы в год собирали около 40 тысяч тонн тянь-шаньской тонкорунной шерсти, которая по качеству превосходила шерсть даже австралийского мериноса. Мы полностью сами всю шерсть перерабатывали, делали пряжу, ткани и доводили до готовой продукции.

Помимо этого, объем производства хлопка составлял более 200 тысяч тонн очищенного хлопка, который полностью перерабатывался. Также у нас производили шелковую ткань. На юге республики выращивали тутовники и был шелкопрядный комбинат. В советское время легкая промышленность Киргизской ССР охватывала широкий спектр производств, включая текстиль, швейное, шелковое, обувное, ковровое и мебельное производства. Мы производили огромный спектр тканей: шерстяные, полушерстяные, хлопчатобумажные и гобеленовые ткани. То есть, практически, производство было безотходное.

В целом, в советское время в республике было 57 крупнейших промышленных предприятий, но, к большому сожалению, мы сегодня всего этого не имеем. На сегодняшний день ситуация изменилась: объем производства шерсти сократился примерно до 10 тысяч тонн, из которых только около 2 тысяч тонны пригодны для производства одежды. Производство хлопка также снизилось до около 20 тысяч тонн очищенного хлопка, что составляет объем одной трикотажной фабрики.

С хлопком ситуация тоже не лучше. Можно для сравнения привести в пример Китай, где в год выпускается 40 млн тонн хлопка, у нас же - 20 тысяч тонн. Одна только Синьцзянская автономная область производит более 80% всего китайского хлопка. В СССР самым крупным производителем очищенного хлопка был Узбекистан, где в год его выпускали 1 млн 200 тысяч тонн. Бывало доходило и до 5 тонн. Сегодня в Узбекистане планируют увеличить этот показатель, так как есть государственная программа поддержки, благодаря которой после 2027 года они не будут продавать даже нити, а только ткани или готовую продукцию. У них было эмбарго на хлопок, когда из-за использования детского труда их продукцию не пускали в Европу. Теперь благодаря стараниям президента Шавката Мирзиеева эмбарго 2 года назад было снято. Сейчас теперь к ним приходят мировые бренды, которые дают им большие заказы.

На сегодняшний день в Кыргызстане вместо прежних 57 крупных предприятий имеется огромное количество малого и среднего бизнеса в швейной отрасли, начиная с 2005 года из которых более 900 малых предприятий являются членами нашей Ассоциации предприятий легкой промышленности Кыргызской Республики "Легпром". Наша Ассоциация образовалось в 2005 году как раз в период расцвета швейной отрасли в республике, которому, кстати, поспособствовал как раз Китай. Объясню почему: во-первых, потому что мы являемся ближайшими соседями, во-вторых, самое доступное сырье имеется в Китае. Фактически, 80-85 % приходит из Поднебесной – это ткани, фурнитура и швейное оборудование. К слову, нам хотелось бы, конечно, напрямую работать с китайскими производителями тканей. Поэтому лет 10 назад мы пытались открыть у нас Центр тканей, которые производятся в Китае. Несколько китайских компании откликнулись на эту идею, но, к большому сожалению, они выставили в шоуруме только образцы своих тканей. Пока брали заказы, отправляли их в Китай, пока произведут, сюда доставят, уходило много времени. Наши так не работают, у нас малый средний бизнес не может себе позволить дать заказ на месяц, потом ждать. Они работают с теми тканями, которые имеются в наличии на рынке. Мы даже просили тогда китайских производителей привозить не образцы, а сразу свои товары. Мы говорили им: организуйте склад, тем более по нашему законодательству можно организовать склад временного хранения (СВХ). То есть если вы ничего не продаете, то ничего и не растаможиваете, товар просто на складе лежит. Только в случае продажи платите налог. К сожалению, не получилось тогда. Пока же берем китайские ткани на рынках, которые даются швейникам даже в рассрочку. Так и развилось швейное производство в стране.

На западном рынке тяжело конкурировать, где есть свои игроки. Поэтому наш основной стратегический рынок – это евразийский экономический союз. Он большой – около 180 млн человек, и мы имеем долю участия на этом рынке всего лишь 4 %. Основную доля этого рынка, а это более 45%, занимает китайское производство. До введения санкций против России, когда на рынке ЕАЭС были европейские игроки, мы занимали 5-е место, а сейчас мы вышли на третью-четвертую позицию. Объем швейного производства у нас в 2022 году составлял 9,6 млрд сомов, а с 2023 года мы вышли на 16 млрд сомов. Скачок очень сильный, но в этом году ощущается очень сильный спад. Тому есть несколько причин: во-первых, не хватает работников, даже начали приглашать их с Бангладеша, Пакистана и Индии. Во-вторых, на нас зеркально отражается покупательская способность нашего региона, на которую влияют мировой кризис и геополитическая ситуация в мире. В-третьих, после пандемии стали широко развиваться маркетплейсы, которые очень сильно повлияли на работу мелкого среднего бизнеса, в частности, предпринимателей рынков. В-четвертых, это курс рубля и переводы. То есть скачки валют зачастую приводят нашей производителей к убыткам. Мы договариваемся за одну цену с учетом разницы валют, берем заказ, закупаемся, отправляем товар, потом резкий скачок на рынке валют, и мы уходим в минус.

Может ли государство помочь в решении ваших проблем? Проще говоря, как государство может поддержать наших швейников? Сотрудничает ли ваша Ассоциация с государством?

Ассоциация предприятий легкой промышленности КР "Легпром" тесно сотрудничает с государством. К примеру, наша организация является инициатором и автором, практически, всех законов, на основе которых работает весь сектор. Я вам до этого дал характеристику предприятий, теперь хочу рассказать, как мы смогли вырасти. Для того, чтобы нам работать и производить продукцию, нужно было создать законодательную базу. До 2001 года между бывшими республиками СССР не было таможенных пошлин, за счет чего шел рост челночного бизнеса. В 2000 году шесть стран бывшего СССР создали первый евразийский экономический союз. Товары между ними могли пересекать границы без таможенных пошлин, но нужны были подтверждающие документы, что действительно ты их произвел. Если не было таких документов, то нужно было платить до 40% таможенную пошлину и 18% НДС.

Вот тогда в этот период мы и образовались, и начали официально экспортировать нашу продукцию в Россию. Соответственно в 2005 году в РФ возник закономерный вопрос: сами ли вы всю свою продукцию производите или нет. То есть нам нужно было продемонстрировать наш производственный потенциал, и мы обратились к президенту, правительство и парламент. Таким образом мы ввели фиксированный налог на количество работников и оборудования. При этом, где-то 2-3 года ушло на разъяснение предпринимателям, что все эти преобразования необходимы, чтобы в отчетности было видно, что свою продукцию мы сами производим. Затем мы инициировали создание рабочей межправительственной комиссии России и Кыргызстана по этому вопросу, тем самым создав условие для беспрепятственного экспорта нашей продукции в Казахстан и Россию. Вот с того момента и начался рост швейного производства в Кыргызстане.

С того времени мы начали организовывать выставки в Бишкеке, на которые начали приглашать байеров с России, Казахстана и так далее. Проводили различные обучающие семинары для наших специалистов, отправляли дизайнеров на показы мод. Помимо этого, начали работать с министерством образования, так как не хватало кадров. Мы помогали создавать учебные центры с современным оборудованием на базе училищ.

Также мы тесно работали с правительством, нужно было периодически заявлять о себе, что мы существуем, работаем и экспортируем свою продукцию. Поэтому мы ежегодно организовывали выставку "Индустрия моды Кыргызстана", на которой продвигали наш бренд "Сделано в Кыргызстане". Мы заключили соглашения о сотрудничестве с Легпромами России, Китая, Казахстана, Беларуси и так далее. Приглашали в нашу страну производителей оборудования и ткани со всего мира.

То есть я хочу сказать, что не просто так появилась в Кыргызстане швейная отрасль, было много трудностей. Поэтому так важно сохранить имеющийся потенциал, чтобы можно было увеличивать его по нарастающей. Да, по сравнению с другими секторами мы имеем определенные преференции, но при сегодняшней экономической ситуации в мире хотелось бы больше поддержки со стороны государства. Я сейчас говорю про субсидии и доступные кредиты для малого и среднего бизнеса. Нам, конечно, оказал немалую поддержку Кыргызско-Российский фонд развития. Многие наши бизнесмены благодаря РКФР смогли расширить свои предприятия, но там даются деньги только на основные средства и оборудование, на оборотные средства не даются. На это дают только коммерческие банки, но под большие проценты. Я специально изучал эту сферу и могу точно сказать, что для производства кредит под более 6% годовых губителен. Производство и экспорт – это основа экономики. Надо самим что-то производить и продавать. Вот тогда только идет развитие экономики.

В нашем правительстве есть немало хороших экономистов и поэтому мы надеемся, что там сумеют понять нашу ситуацию. Пока же стараемся чаще поднимать все эти вопросы, пишем письма в правительство с просьбами и предложениями, чтобы мы могли остаться на плаву.

А может есть смысл открыть в Кыргызстане министерство или на худой конец агентство текстильной промышленности?

Было бы неплохо. Потому что, по данным Нацстаткома, в Кыргызстане более 200 тысяч человек заняты в этой сфере. Сейчас пока точных данных нет, но в 2019 году, опять же по данным Нацстаткома, в Кыргызстан было завезено 267 тысяч швейных машинок. После 2020 года это цифра без сомнения увеличилась в разы. Одна швея тянет за собой два рабочих места. Она же кормит дома хотя бы четырех человек.

Наш сектор – является экспортоориентированным и социальнозначимым. Поэтому к нам нужен особый и бережный подход. У нас должны быть соответствующие условия, чтобы мы не только могли сохранить свое производство и имеющиеся рабочие места, но и дальше расти.