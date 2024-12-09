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Лидер сборной Кыргызстана по футболу перейдет в московский клуб

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Полузащитник сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов согласовал условия контракта с московским "Торпедо". Об этом сообщает Telegram-канал "Спорт Беларуси".

О каких условиях идет речь, не уточняется, однако информация о том, что 24-летний вингер не станет продлевать контракт с белорусским "Неманом", появилась еще в конце ноября текущего года. Футболист пополнит ряды "Торпедо" в качестве свободного агента.

В прошлом сезоне Алыкулов стал одним из лучших игроков "Немана", за который провел 27 матчей в чемпионате Беларуси, - забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи. Благодаря этому команда завоевала серебряные медали. Кроме того, Алыкулов помог сборной Кыргызстана пробиться в третий квалификационный раунд чемпионата мира-2026.

Своей игрой Алыкулов привлек внимание ряда клубов, в том числе - московского "Торпедо", который в этом сезоне выступает в Первой лиге (втором дивизионе) чемпионата России, но претендует на повышение в классе.

Отметим, что ранее за "Торпедо" выступал капитан сборной Кыргызстана Валерий Кичин.

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/441328
Теги:
футбол
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