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В сети вспомнили слова Жириновского о будущем Сирии при свержении Асада

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган всегда хотел свергнуть президента Сирии Баша Асада, чтобы стать региональным лидером и добиться выполнения своих интересов. Соответствующий сценарий предсказывал российский политик, основатель и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, обратили внимание пользователи интернета.

"Они найдут обходные маневры и сокрушат режим И в дело вмешается Турция. Ей выгодно снова стать региональной державой и себя показать сторонницей демократий. Вот она помогает свержению гигантских режимов", - вспомнили слова российского политика.

При этом Жириновский отмечал, что одной из ключевых целей Эрдогана является борьба с ираноязычным народом курдами, которые образуют многочисленные вооруженные ополчения на севере Сирии и Ирака. По его словам, подобный сценарий закончится прямым военным конфликтом с Ираном и началом большой войны в регионе Ближнего Востока.

Ранее в МИД России заявили, что Асад сложил полномочия главы государства и покинул страну после переговоров с террористическими группировками, наступавшими на Дамаск. Дополнительно сообщается, что российская сторона не участвовала каким-либо образом в этих переговорах.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/441329
Теги:
Сирия, Владимир Жириновский
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