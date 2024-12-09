Академик НАН: КР упустил шанс построить биолабораторию мирового уровня

Академик Национальной академии наук и директор Института биотехнологий НАН КР Асанкадыр Жунушов в интервью vb.kg рассказал о неосуществлённом проекте строительства биолаборатории в Кыргызстане, начатом ещё в 2001 году. По его словам, современная биолаборатория могла бы значительно укрепить систему мониторинга и контроля биологических рисков в стране, что особенно важно в условиях глобальных вызовов, таких как пандемии и распространение инфекций. Однако строительство лаборатории было приостановлено из-за протестов и сокращения финансирования. Сейчас Жунушов продолжает работать над международными проектами, которые призваны обеспечить безопасность и готовность Кыргызстана к новым эпидемиологическим угрозам.

Почему и как появилась идея построить биолабораторию в Кыргызстане?

В 2001 году, когда Канада принимала саммит G7, страна столкнулась с необходимостью обеспечения безопасности для проведения мероприятий мирового масштаба. В рамках этих инициатив было решено построить биолабораторию в Кыргызстане.

В то время Кыргызстан считался демократической страной и "островком стабильности" в Центральной Азии. Идея строительства лаборатории была поддержана. Планировалось создать комплекс, включающий блоки для медиков, ветеринаров и научных исследований.

Проектирование началось: предусмотрели помещения для хранения биоматериалов, разработали всю необходимую инфраструктуру. Финансирование строительства было грантовым. Некоторые страны завидовали этому проекту.

На каком этапе строительство лаборатории было приостановлено и почему?

Я участвовал в работе по этому проекту, докладывал в Женеве совместно с представителями Канады. Были выделены земли - участок выше Ботанического сада. Строительство началось, но возникли протесты среди населения и проект был приостановлен. Позже у Канады сократился бюджет, и Министерство иностранных дел Канады свернуло финансирование. Строительство остановилось.

Как биолаборатория могла бы помочь Кыргызстану в борьбе с пандемией?

Если бы лаборатория была построена, она могла бы принести большую пользу Кыргызстану. Например, в период пандемии COVID-19 мы могли бы проводить диагностику и исследования на месте, вместо того чтобы отправлять анализы в Россию или другие страны.

Кроме того, параллельно готовились бы кадры - молодые специалисты могли бы получить качественное образование и опыт. Однако содержание такой лаборатории потребовало бы огромных финансовых затрат. Наш бюджет вряд ли смог бы это обеспечить.

Пример можно увидеть в Канаде, где в Виннипеге есть крупная лаборатория. В Казахстане тоже построили несколько объектов, например, в Отаре и Алма-Ате на базе бывшего чумного института.

Как выглядит опыт других стран в создании биолабораторий?

Несмотря на сложности, лаборатория для Кыргызстана действительно необходима. Я видел мобильные лаборатории за границей. Например, в Париже используют небольшие модульные лаборатории, которые можно сравнить с двумя контейнерами: в одном размещены инженерные коммуникации, в другом - лабораторное оборудование.

Я хотел бы видеть что-то подобное у нас в Кыргызстане. Такая компактная лаборатория может стать доступной для специалистов, которые смогут работать с собственным биоматериалом. На мой взгляд, для нашей страны вполне достаточно одной такой лаборатории.

Что представляет собой проект модульной лаборатории для Кыргызстана?

Кроме того, в условиях пандемии или других эпидемиологических вызовов наличие полноценной лаборатории с современным оборудованием крайне важно. Сейчас я сотрудничаю с Институтом защиты военных медиков во Франции. Мы рассматриваем проект модульной лаборатории четвертого уровня, возможно, с частичным использованием оборудования третьего уровня.

На данный момент сотрудничество продолжается уже три года, и проект рассчитан ещё на два года. Мы подписали меморандум с Академией Министерства обороны Франции. Планируется, что французская сторона предоставит модульную лабораторию, а мы подготовим площадку для её установки.

Пока лаборатория не построена, это только намерение. Однако мы уверены в необходимости мониторинга территории Кыргызстана, особенно учитывая большое количество туристов и потенциальные риски распространения инфекций. Мы должны быть готовы к таким вызовам и предупреждать возможные угрозы.

В настоящее время многие не задумываются о безопасности нашего государства, но мы продолжаем работать над мониторингом и анализом биологических рисков. Мы делаем прогнозы, определяем участки с повышенной опасностью и передаем данные в Минздрав, Минсельхоз, МЧС и другие организации. Например, в рамках проекта по Сибирской язве мы оцифровали все данные, создали карты, которые передали ответственным органам.

Сибирская язва - это долгосрочная проблема, которая может представлять опасность, если с ней не работать должным образом. Это заболевание, которое требует постоянного контроля. Мы также проводим исследования на предмет биорисков, связанных с другими заболеваниями, и мониторим возможные угрозы.

Кроме того, мы работаем с проектами по контролю за клещами и вирусами. Клещевые инфекции - это серьёзная угроза, которая требует внимательного подхода, так как клещи могут переносить различные вирусы. Важно отслеживать, несёт ли конкретный клещ вирус, и проверять животных, таких как мыши, на наличие антител.

Как биолаборатория поможет в борьбе с биорисками и инфекционными угрозами?

Нам нужна биолаборатория, пусть даже небольшая, чтобы оперативно проводить исследования и анализы. Важно, чтобы лаборатория была доступна для специалистов, которые смогут работать с материалами и давать точные результаты.

Можно ли гарантировать, что никто не воспользуется этими материалами в неблаговидных целях?

Для этого существуют специальные устройства, которые уничтожают биоматериалы. Эти материалы должны быть уничтожены, но при этом сохраняются вирусы и образцы для дальнейших исследований и хранения. Например, для создания вакцин или работы с патогенами, такими как чума.

В Советском Союзе чума была тщательно изучена, и образцы были переданы всем республикам для дальнейших исследований. Важно контролировать, откуда берутся такие образцы, какой это штамм, его тип и подтип, а также провести генетический анализ.

Важно, чтобы лаборатория была оснащена современным оборудованием, сертифицированной и с квалифицированными специалистами, которые смогут правильно работать с такими материалами. Это также позволит Кыргызстану продемонстрировать свою способность проводить исследования, признаваемые международным сообществом.