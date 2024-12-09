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Ду Дэвэнь: Я старалась достойно выполнить свою миссию ради нашей дружбы

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- Нина Ничипорова
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В Бишкеке состоялся торжественный прием по случаю завершения дипломатической миссии Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая в Кыргызстане, госпожи Ду Дэвэнь.

Судя по количеству гостей, у Китая в нашей стране много друзей. Их заметно прибавилось за время дипломатической миссии посла Ду Дэвэнь. Как справедливо отметил заместитель председателя кабинета министров Бакытбек Торобаев, имя госпожи посла хорошо известно не только в официальных кругах, посол стала известной и уважаемой личностью в Кыргызстане. За пять с лишним лет своей дипломатической деятельности она встретилась с несколькими тысячами представителей разных профессий, возрастов в разных регионах страны. И разве можно забыть, какую помощь оказал Китай, посольство нашему народу за это время! В том, что кыргызстанцы за последние годы прониклись еще большим уважением и доверием к китайскому народу, к своему великому соседу, есть большая доля заслуг посла Ду Дэвэнь.

Работа Ду Дэвэнь пришлась на непростой период: пандемия ковида, турбулентная международная обстановка, изменения в мировой экономике. Но совместными усилиями наши страны смогли преодолеть все испытания, а партнерство Кыргызстана и КНР только укрепилось.

По словам госпожи посла, в совместной борьбе с COVID-19 наши две страны, придерживаясь духа всестороннего стратегического партнерства, оказывали друг другу поддержку и помощь. Когда Китай переживал самый критический период в борьбе с COVID-19, Кыргызстан своевременно предоставил Китаю 7-тонный груз гуманитарной помощи, которая была направлена в Ухань. В свою очередь Китай немедленно протянул руку помощи Кыргызстану после появления в КР подтвержденных случаев заражения COVID-19. Правительство КНР, Народно-освободительная армия Китая, посольство Китая в КР, провинции и города-побратимы, разные круги китайского общества, а также китайские предприятия и китайцы в Кыргызстане срочно предоставили кыргызской стороне огромное количество противоэпидемических материалов, оборудование и вакцины, которых на тот момент в стране не оказалось. Именно благодаря этой поддержке удалось спасти тысячи жизней кыргызстанцев. Это живое отражение братской дружбы между народами Китая и Кыргызстана.

Нельзя не отметить и то, какое внимание посол Ду Дэвэнь уделяла развитию гуманитарных связей. Встречи с преподавателями и студентами кыргызстанских вузов, совместные мероприятия кыргызской и китайской молодежи - все это дало позитивные результаты. Наши народы становятся еще ближе.

"За пять с лишним лет я старалась достойно выполнить свою миссию ради укрепления дружбы и расширения сотрудничества между Китаем и Кыргызстаном. За это время под стратегическим руководством Председателя Китая Си Цзиньпина и Президента Кыргызстана Садыра Жапарова китайско-кыргызские отношения получили динамичное развитие и вышли на новую историческую высоту, - сказала она. - Между лидерами двух стран установлены хорошие рабочие отношения и личная дружба. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и Президент Кыргызстана Садыр Жапаров провели четыре встречи, во время которых главы государств достигли договоренностей о сотрудничестве в целом ряде областей - энергетике, инвестициях, торговле, местном самоуправлении, гуманитарных обменах и многих других".

Она напомнила, что в Кыргызстане реализовано много проектов за счет грантовой помощи Китая: это - реконструкция городской дорожной сети Бишкека, строительство больничного комплекса в городе Ош, предоставление 100 пожарных машин и двух мобильных госпиталей. Получили значимые сдвиги такие важные проекты, как железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, КПП на китайско-кыргызской границе, строительство альтернативной автодороги Север-Юг.

Заместитель председателя кабинета министров Бакытбек Торобаев сказал, что страны находятся на исторически важном этапе в реализации ключевых кыргызско-китайских проектов. "В период вашей работы в Кыргызстане вы внесли огромный вклад в укрепление кыргызско-китайских отношений", - подчеркнул он, обращаясь к Ду Дэвэнь.

Торобаев также рассказал о роли китайских инвестиций в экономике Кыргызстана и инфраструктурных проектах. "Вы всегда останетесь желанным гостем для нас", - добавил Торобаев и пожелал ей здоровья и успехов.

Посла Китая Ду Дэвэнь по случаю завершения её дипломатической миссии принял Президент страны Садыр Жапаров. Садыр Жапаров выразил признательность послу за её вклад в развитие кыргызско-китайских отношений, отметив высокий уровень взаимодействия, достигнутый за последние годы. Глава государства сказал, что в период миссии Ду Дэвэнь сотрудничество между Кыргызстаном и Китаем вышло на новый уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства. Состоялся ряд важных визитов на высшем и высоком уровнях.

Президент также отметил особую значимость таких совместных инфраструктурных проектов, как строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, открытие КПП "Бедел", строительство альтернативной дороги Север-Юг и моста кыргызско-китайской дружбы, модернизация нефтеперерабатывающего завода "Джунда".

Садыр Жапаров сказал о значительном росте товарооборота между странами за последнее время и выразил благодарность китайской стороне за предоставляемую грантовую помощь, позволившую реализовать ряд важных проектов в Кыргызстане. Садыр Жапаров выразил уверенность, что сотрудничество между Кыргызстаном и Китаем продолжит развиваться столь же динамично, а дружеские связи между странами станут ещё крепче.

Посол Китайской Народной Республики Ду Дэвэнь отметила, что под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и Президента КР Садыра Жапарова кыргызско-китайское сотрудничество достигло исторически высокого уровня.

Посол подчеркнула, что между высшим руководством двух стран сложились прочные личные контакты и дружеские отношения, имеющие важное значение для укрепления двустороннего взаимодействия. Главы государств задают стратегическое направление развития отношений между Кыргызстаном и Китаем, обеспечивая реализацию значимых инициатив.

Ду Дэвэнь напомнила, что за последние несколько лет удалось начать реализацию ряда крупных проектов, которые откладывались десятилетиями. Так, например, стратегический проект строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и открытие контрольно-пропускного пункта "Бедел" приобретают важнейшее значение не только для двух стран, но и для всего региона.

Ду Дэвэнь заявила, что рост товарооборота между странами демонстрирует позитивную динамику. Если в 2019 году его объём составлял около 6 миллиардов долларов, то в текущем году, по прогнозам, он достигнет более 20 миллиардов долларов. Китай остаётся крупнейшим торговым и инвестиционным партнёром Кыргызстана. А завершение строительства альтернативной дороги Север-Юг открывает новые возможности для экономического и инфраструктурного взаимодействия.

Улучшается сотрудничество и в культурно-гуманитарной сфере: жители двух стран проявляют взаимный интерес, увеличивается количество китайских студентов, приезжающих в Кыргызстан, а также кыргызстанцев, стремящихся посетить Китай. Всё это способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между народами двух стран, что отвечает их долгосрочным интересам. Посол отметила личную поддержку лидера Кыргызстана, сыгравшую ключевую роль в достижении этих успехов, и выразила уверенность в дальнейшем укреплении кыргызско-китайских отношений.

Президент Садыр Жапаров поблагодарил Ду Дэвэнь за её плодотворную деятельность, подчеркнув, что она стала известной и уважаемой личностью в Кыргызстане. Глава государства пожелал ей крепкого здоровья, счастья и успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

"Конгресс женщин выражает искреннюю признательность госпоже Ду Дэвэнь, подруге всех женщин Кыргызстана, за дружбу и партнерство, - сказала президент конгресса Замира Акбагышева. – Тысячи кыргызстанок получили профессию и повысили свою квалификацию благодаря проекту "Образованная женщина-образованная страна", который поддерживает посольство Китая. Имя посла Ду Дэвэнь вписано в историю Кыргызстана: она стала героиней энциклопедии "Женщины Кыргызстана". И, надеемся, что наше сотрудничество в рамках женских инициатив продолжится. Поэтому говорим: "До скорого свидания на просторах наших стран, строящих сообщество единой судьбы Кыргызстана и Китая".


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URL: https://www.vb.kg/441332
Теги:
железная дорога, Китай, президент, сотрудничество, посол, Кабинет министров
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