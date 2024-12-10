В Бишкеке прошел XV театральный фестиваль "Русская премьера"

"Мы представили спектакль "Восточные сказки". Мне выпала главная роль - Шахерезады. Это было очень увлекательно и одновременно волнительно. Мы долго готовились, и я очень рада, что жюри и зрители оценили наш спектакль. Победа - это большая мотивация для меня! Хочу сказать большое спасибо нашим педагогом и всем, кто в нас верил!" - отметила Сауле Алимкулова, участница театральной группы "Веселые петрушки" Панфиловской районной детской школы искусств, участница XV театрального фестиваля "Русская премьера".

Фестиваль прошел на малой сцене Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова. В этом году он был приурочен к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Спектакли по мотивам русских народных сказок, произведений А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ю.Я. Яковлева и других писателей представили 14 театральных коллективов из Бишкека и Чуйской области.

Руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызстане Альберт Зульхарнеев рассказал, что уходящий год был очень насыщенным на литературные юбилеи.

"Это повод вспомнить о великом наследии писателей и вдохнуть в них новую жизнь, как сделали сегодня ребята на сцене. Каждый, кто вышел сегодня на сцену – уже стал победителем: получил новый опыт, справился с волнением, нашел новых друзей. Я рад, что этот фестиваль стал доброй традицией и надеюсь, что он станет еще масштабнее и ярче", - отметил он.

Приветствие для юных артистов записал Народный артист России Аристарх Ливанов: "Сцена – это радость, новые ощущения, новые горизонты. Она делает человека парящим над землей. Радость, которую испытываете на сцене, всегда будет с вами, она украшает человеческую душу. Следуйте по пути, который ведет вас в сказочную страну, имя которой – творчество!".

При подведении итогов Театрального фестиваля "Русская премьера" лучшими спектаклями жюри признало две постановки. "Барышня-крестьянка" по пьесе А.С. Пушкина, представленную учащимися театральной студии Детской школы искусств №4 (Бишкек), и "Восточные сказки" группы "Весёлые петрушки" театральной студии Панфиловской районной детской школы искусств из Каинды.

Лучшими актёрами признаны Данил Черевко, ученик СШГ №1 (г. Токмок) за роль Городничего в пьесе "Ревизор" и Айша Ибраимова за роль Лизы ("Барышня-крестьянка").

Дипломами и призами отмечены:

За лучшее прочтение произведения А.С. Пушкина – Школа-комплекс "Эврика" (с. Гроздь)

За лучшую режиссуру – Театр "Амадеус" Учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии № 17 им. А. С. Пушкина,

За сохранение исторической памяти – Школа Святого равноапостольного Князя Владимира,

За лучшее прочтение классики – Театральный кружок средней школы-гимназии № 1, г. Токмок

За оригинальность постановки – Театральная студия "Начало" ОКГ Эврика"

За лучший дебют был отмечен Даниил Тондзель из театральной студии Детской школы искусств №4.

Также были отмечены Театральная студия школы-гимназии № 48, Режиссёрская студия КРСУ, Молодёжный театр-студия "GALA ТЕАТР", Театр "Славянка" (СОШ КРСУ).