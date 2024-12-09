Дипломаты МИД КР прошли обучение по вопросам миграции и нотариата

Министерство иностранных дел при поддержке Миссии Международной организации по миграции (МОМ) в КР и Нотариальной палаты КР организовало двухдневный тренинг для сотрудников, занимающих младшие и средние дипломатические должности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Особое внимание было уделено защите прав граждан Кыргызстана за рубежом, в том числе уязвимых категорий, а также улучшению качества консульских услуг, предоставляемых дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями.

Тренинг направлен на повышение профессиональных знаний и навыков сотрудников МИД КР в ключевых вопросах консульской деятельности.