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Дипломаты МИД КР прошли обучение по вопросам миграции и нотариата

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Министерство иностранных дел при поддержке Миссии Международной организации по миграции (МОМ) в КР и Нотариальной палаты КР организовало двухдневный тренинг для сотрудников, занимающих младшие и средние дипломатические должности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Особое внимание было уделено защите прав граждан Кыргызстана за рубежом, в том числе уязвимых категорий, а также улучшению качества консульских услуг, предоставляемых дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями.

Тренинг направлен на повышение профессиональных знаний и навыков сотрудников МИД КР в ключевых вопросах консульской деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/441335
Теги:
миграция, Кыргызстан, МИД
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