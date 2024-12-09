Сурдо спортсмены из КР завоевали 16 медалей на Азиатско-Тихоокеанских играх

С 1 по 8 декабря в Куала-Лумпуре (Малайзия) прошли X Азиатско-Тихоокеанские игры среди глухих спортсменов. Об этом сообщает Сурдлимпийский комитет Кыргызстана.
В соревнованиях приняли участие 27 сурдо спортсменов из КР, которые состязались в пяти дисциплинах: таэквондо, дзюдо, греко-римская борьба, настольный теннис и шахматы.
По итогам игр сборная Кыргызстана завоевала 16 медалей и заняла шестое место в общем зачете.
Победители и призеры от Кыргызстана:
Дзюдо
Золото: Валерия Бирило (+78 кг)
Серебро: Айтурган Даниярова (+57 кг)
Бронза: Каналбек уулу Ильгиз (100 кг)
Греко-римская борьба
Золото: Смадияр Жумакадыров (60 кг)
Серебро: Динмухамед Бигельдиев (67 кг), Сүймонкул Икрамов (72 кг), Дастан Рыспаев (82 кг), Алишер Шамшединов (87 кг), Нарту Адбурашидов (97 кг), Габит Айдарбеков (130 кг)
Бронза: Абдурасул Исмаилов (63 кг), Чыймык Чолпонбек уулу (72 кг)
Таэквондо
Золото: Шахида Амирова
Бронза: Асылхан Турдукулова, Бермет Марсбекова, Азамат Мавлонов.
Вольная борьба
Золото - Жапаркулов Адилет 74кг.
Бронза Исаков Алмазбек 70кг
В соревнованиях приняли участие представители 17 стран, включая Иран, Южную Корею, Китай и Казахстан. Президент Сурдлимпийского комитета Кыргызстана Арам Акопян назвал выступление кыргызстанских сурдоспортсменов успешным и выразил гордость за их достижения.
"Мы гордимся нашими спортсменами. Завоеванные медали - результат их упорного труда и мастерства," - отметил он.
Напомним, Сурдлимпийские игры пройдут в 2025 году в Японии.