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Сурдо спортсмены из КР завоевали 16 медалей на Азиатско-Тихоокеанских играх

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С 1 по 8 декабря в Куала-Лумпуре (Малайзия) прошли X Азиатско-Тихоокеанские игры среди глухих спортсменов. Об этом сообщает Сурдлимпийский комитет Кыргызстана.

В соревнованиях приняли участие 27 сурдо спортсменов из КР, которые состязались в пяти дисциплинах: таэквондо, дзюдо, греко-римская борьба, настольный теннис и шахматы.

По итогам игр сборная Кыргызстана завоевала 16 медалей и заняла шестое место в общем зачете.

Победители и призеры от Кыргызстана:

Дзюдо

Золото: Валерия Бирило (+78 кг)

Серебро: Айтурган Даниярова (+57 кг)

Бронза: Каналбек уулу Ильгиз (100 кг)

Греко-римская борьба

Золото: Смадияр Жумакадыров (60 кг)

Серебро: Динмухамед Бигельдиев (67 кг), Сүймонкул Икрамов (72 кг), Дастан Рыспаев (82 кг), Алишер Шамшединов (87 кг), Нарту Адбурашидов (97 кг), Габит Айдарбеков (130 кг)

Бронза: Абдурасул Исмаилов (63 кг), Чыймык Чолпонбек уулу (72 кг)

Таэквондо

Золото: Шахида Амирова

Бронза: Асылхан Турдукулова, Бермет Марсбекова, Азамат Мавлонов.

Вольная борьба

Золото - Жапаркулов Адилет 74кг.

Бронза Исаков Алмазбек 70кг

В соревнованиях приняли участие представители 17 стран, включая Иран, Южную Корею, Китай и Казахстан. Президент Сурдлимпийского комитета Кыргызстана Арам Акопян назвал выступление кыргызстанских сурдоспортсменов успешным и выразил гордость за их достижения.

"Мы гордимся нашими спортсменами. Завоеванные медали - результат их упорного труда и мастерства," - отметил он.

Напомним, Сурдлимпийские игры пройдут в 2025 году в Японии.


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URL: https://www.vb.kg/441337
Теги:
Малайзия, спорт, Кыргызстан, ЛОВЗ
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