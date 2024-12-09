В Кыргызстане впервые прошла ярмарка вакансий TalentforBIZ

В Бишкеке состоялась ярмарка вакансий TalentforBIZ, организованная управлением кадров при Президенте Турции. Это мероприятие, которое проводится с 2019 года в разных странах, впервые прошло в Кыргызстане. Цель ярмарки - соединить молодых талантов с возможностями трудоустройства и стажировок по всему миру.

В мероприятии приняли участие 1600 зарегистрированных студентов из всех университетов столицы. Участники узнали о возможностях трудоустройства и стажировок в турецких компаниях, а также прошли практику собеседований и пообщались с экспертами по кадрам.

Руководитель управления кадров при президенте Турции, доц. д-р Салим Атай, отметил, что мероприятие прошло успешно:

"Мы рады, что впервые проводим этот ивент в Кыргызстане. Сегодня активно участвовало 1600 студентов, и представители всех университетов Бишкека присоединились к нам", - сказал он.

Под лозунгом "Талант для BIZ" управление кадров при президенте Турции продолжает помогать молодежи в поисках места на международном рынке труда и объединять турецкие компании с квалифицированными специалистами.