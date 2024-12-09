Кабмин: Экономика Кыргызстана выросла на 9% по итогам 2024 года

Экономика Кыргызстана демонстрирует устойчивый рост, что является результатом слаженной работы правительства под руководством президента Садыра Жапарова. За 11 месяцев 2024 года мы не только сохранили, но и ускорили темпы развития, укрепив макроэкономическую стабильность и заложив прочный фундамент для будущего роста", - заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, представляя на аппаратном совещании администрации президента итоги социально-экономического развития Кыргызстана за январь-ноябрь 2024 года, сообщает пресс-служба кабмина.

По предварительным данным Нацстаткома КР, за январь-ноябрь 2024 года объем валового внутреннего продукта (ВВП) составил 1 225 950,6 млн сомов, реальный темп роста составил 109% (за январь-ноябрь 2023 года - 104,4%). Без учета предприятий по разработке месторождения "Кумтор" объем ВВП составил 1 159 813,7 млн сомов, темп роста - 110,3%.

Ключевыми факторами роста стали расширение промышленного и аграрного производства, а также увеличение экспорта и инвестиций. Наиболее положительная динамика наблюдается в следующих секторах:

- Промышленность: 513 346,9 млн сомов (рост 104,8%);

- Сельское хозяйство: 369 613,3 млн сомов (рост 106,2%);

- Строительство: 219 020,3 млн сомов (рост 132,6%);

- Инвестиции в основной капитал: 214 537,6 млн сомов (рост 147,3%);

- Торговля: 1 422 399,5 млн сомов (рост 118,5%);

- Среднемесячная заработная плата: 36 002 сомов (рост 112%).

Кроме того, внешняя торговля увеличилась на 106,4%, а экспорт вырос на 25,2%, составив 3 123,4 млн долларов США.

Акылбек Жапаров отметил, что следующая цель - усиление вклада реального сектора экономики, привлечение иностранных инвестиций и их успешная интеграция в ключевые отрасли. Правительство уверено, что 2025 год станет еще более успешным этапом на пути к устойчивому и инклюзивному экономическому росту.